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集智公司疑助涉陸配徐春鶯投標調查局標案 調查局：無資料外洩
陸配徐春鶯被控長期與中共往來並匯報國內政情，被檢方依反滲透法起訴，檢方查出，徐春鶯曾透過好友羅穎開設的集智顧問公司，標得多起調查局的資訊標案，外界質疑恐有個資外洩疑慮。調查局聲明表示，廠商僅承作程式編修，未接觸相關檔案資料，無資安風險及機敏資料外洩問題。
民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯，涉長期與大陸民政部海峽兩岸婚姻家庭服務中心主任楊文濤，以及「中國國民黨革命委員會」上海市委員會祖國和平統一促進委員會副主任孫憲往來，接受指示為候選人站台造勢，上周被依反滲透法等罪起訴並求處重刑。
有媒體報導，徐春鶯不僅透過集智顧問公司發函邀請孫憲來台交流，該公司還曾投標調查局「雲端資料取證系統擴充」等採購標案，引發資料外洩疑慮。
調查局指出，集智公司於2019至2021年承攬「雲端資料取證系統開發」採購案，2020年至2022年承攬「資訊共通平台及戶籍同步平台系統維護」採購案，承攬期間集智公司均依規定，於調查局所設定與網際網路隔絕的程式開發環境，進行開發及修改。
由於開發環境與正式環境區隔，並禁止遠端連線作業，廠商僅承作程式編修，未接觸相關檔案資料，符合調查局訂定的開發流程、資安法規、個資保護與法遵要求，無資安風險及機敏資料外洩問題。
調查局並強調，該局「雲端資料取證系統擴充」採購案，以及「資訊共通平台及戶籍同步平台系統維護」採購案，分別自2022及2023年起由他家公司承攬，相關系統業已迭次版更，與集智公司無關。
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