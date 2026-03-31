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陳重文疑施壓動物園 自創標案圖利

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

台北市議員陳重文因台智光弊案被判刑八年半，沒想到又爆出施壓台北市立動物園「自創標案」，藉故辦理野生動物排遺委外處理案，編列五十萬元經費，台北地檢署昨天傳喚陳重文出庭，訊後依圖利罪廿萬交元保。

陳重文表示，此案是舊案延伸，沒想到檢廉約談是在國民黨北市議員初選登記作業最後一天，他於三月廿五日在廉政署說明後，趕往黨部登記初選。

據悉，陳重文當天因「身體不適」向檢方請假，直到昨天才赴北檢複訊，交代案件來龍去脈，他交保後向媒體表示，「會努力爭取清白。」

陳重文與台智光董座李慶煌熟識，他被控設立立錡雲端公司，利用議員職權施壓台北市社會局，向立錡公司採購監視器設備，不法獲利三百萬餘元，一審被依貪汙等罪判處八年六月徒刑，褫奪公權六年，得易科罰金部分判刑六月。

案件上訴二審，陳重文被延長限制出境出海、施以科技監控至九月三十日。陳重文、李慶煌在北市警局監視系統案中，還涉及貪汙、財產來源不明等罪，檢方另案偵辦中。

北檢追查，陳重文在二○二一年、二○二二年間，涉以議員身分質詢台北市立動物園動物排遺案，質疑園方不該自行將動物排遺做成堆肥，應委外處理，施壓園方編列預算，規畫「野生動物排遺等有機廢棄物再利用試驗計畫」，總經費五十萬元。

此案最後由處理環保堆肥、廚餘等業務的立展農業科技公司得標，檢方調查認為，陳重文就是公司實際負責人，涉及圖利等罪。

陳重文另與父親陳思宗，因父親為當選北投區農會理事長，前年底涉贈送威士忌禮盒給具投票權的理事，盼尋求支持，士林地院今年三月依違反農會法各處兩人五月徒刑，可易科罰金。

台北市立動物園 廉政署 陳重文 標案

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