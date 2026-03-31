聽新聞
0:00 / 0:00

司院致歉 女子法院打律師 法警未當場逮人

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

<a href='/search/tagging/2/司法院' rel='司法院' data-rel='/2/117192' class='tag'><strong>司法院</strong></a>秘書長高金枝昨天前往司法及法制委員會進行專題報告，針對台中女子掌摑<a href='/search/tagging/2/律師' rel='律師' data-rel='/2/167125' class='tag'><strong>律師</strong></a>公會理事長未逮捕案，她坦承法院疏失，並致歉表示將深自檢討。記者蘇健忠／攝影
司法院秘書長高金枝昨天前往司法及法制委員會進行專題報告，針對台中女子掌摑律師公會理事長未逮捕案，她坦承法院疏失，並致歉表示將深自檢討。記者蘇健忠／攝影

林姓女子日前在台中地方法院掌摑台中律師公會理事長吳中和，法警卻未依現行犯逮捕，引發爭議；司法院秘書長高金枝昨於立法院備詢坦承疏失，並致歉表示將深自檢討、建立法庭內外指引、擬修法院組織法。

高金枝赴司法及法制委員會就「法院安全秩序維護與法警職權行使」進行專題報告並備詢，藍綠立委皆針對台中地院暴力事件提出質疑，認為法警缺少法源保障，沒有ＳＯＰ遵循，有執法遲疑、警力不足問題。

立委張雅琳指出，林女去年甫在法院鬧事揚言傷害律師，但三月十七日法院卻沒有預防措施，認為風險評估失靈。立委陳昭姿也認為，法警本來就有逮捕權利，但司法院及台中地院卻忘了有此解釋。

立委翁曉玲問及法警受訓只有四個月，專業及實務訓練是否足夠？同黨立委許宇甄也認為，當時現場有五名法警應對一名女子，並非人力不足，是教育訓練不足。

對此，高金枝致歉表示會深自檢討，法院事前已得知訊息，卻未做該有的措施，法警依內規即有逮捕的權力，但受外界質疑的關係，也造成法警對自身職權有疑慮。

她說，法警在現場擔心強制作為會造成更大的騷動，才未即時逮捕，如此心態影響執勤判斷，未達成現行犯任何人皆可逮捕的法治觀念，未來會加強法警訓練。

高金枝指出，目前部分法源確實存在灰色地帶，例如入門安檢、法庭內制止行為，若審判長未指示，法警難以介入，未來將檢討落實相關機制，建立法庭內外不同兩套指引，讓法警面對突發狀況，能有遵循的規定，並擬修法院組織法。

另外，針對少年事件處理法過度保護加害人、塗銷前科的規定過於寬鬆的爭議，司法院也表示目前已著手調整，包括規畫分級制度，塗銷年限分一年、三年、五年、七年等不同，並依再犯風險來分級，以符比例原則。

司法院 律師 傷害罪

延伸閱讀

台中地院庭外掌摑案 司法院建2套指引強化應變

台大舍監案一審出爐 受害女學生：這是小勝利 會繼續戰鬥

台灣司法病灶「不認錯」獲公開道歉 才能洗刷冤獄汙名

妹妹的卡債銀行要來查封老家？擲筊同意、完成過戶通通沒用…律師：4大重點保住房子

相關新聞

中壢埤塘濫倒案 地主等11人求重刑

桃園中壢體育園區附近埤塘去年被發現遭非法濫倒廢棄物，市府會同檢方、保七與環境部組成專案小組蒐證，查出地主勾結犯罪集團濫倒大量營建廢料與砂石場汙泥，不法獲利達一八一七萬元。檢方近日依違反廢清法與都計法偵結起訴黃姓主嫌等十一人，建請從重量刑。

司院致歉 女子法院打律師 法警未當場逮人

林姓女子日前在台中地方法院掌摑台中律師公會理事長吳中和，法警卻未依現行犯逮捕，引發爭議；司法院秘書長高金枝昨於立法院備詢坦承疏失，並致歉表示將深自檢討、建立法庭內外指引、擬修法院組織法。

陳重文疑施壓動物園 自創標案圖利

台北市議員陳重文因台智光弊案被判刑八年半，沒想到又爆出施壓台北市立動物園「自創標案」，藉故辦理野生動物排遺委外處理案，編列五十萬元經費，台北地檢署昨天傳喚陳重文出庭，訊後依圖利罪廿萬交元保。

變調的畢旅…高職男生惡作劇偷拍男同學洗澡 被判刑6月

彰化縣某高職4名男學生參加畢業旅行，其中3名男生不滿A同學未經同意，帶其他同學進入同住房間，由D男偷拍A洗澡全裸影片，傳給B同學後製，傳給C同學轉傳A同學觀看，引發一番爭執。彰化地方法院審結，依D男犯拍攝少年猥褻影片罪，判處有期徒刑6月。

銀樓賣LV金手鐲竟是仿品 業者被判拘役30天

基隆市一家銀樓潘姓業者用6萬多元賣出1只LV金手鐲，買家則是LV的調查人員，鑑定確認是仿冒品後提告。潘女案發後認罪，法官審理後，認定涉犯商標法販賣侵害商標權商品罪，處拘役30日，可易科罰金，全案可上訴。

假回填真牟利！桃園都市計畫農業區遭狂倒3477車廢棄物 海撈近2千萬

桃園中壢龍岡地區都市計畫農業區日前破獲一起大規模非法回填廢棄物案。桃園地檢署調查，地主勾結犯罪集團計畫縝密，不到半年時間傾倒超過3400車次的營建廢料與砂石場污泥，嚴重破壞國土安全，更非法牟取高達逾1817萬元暴利；檢方近日偵結起訴黃姓主嫌等11人，求重量刑及沒收犯罪所得近2千萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。