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變調的畢旅…高職男生惡作劇偷拍男同學洗澡 被判刑6月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣某高職4名男學生參加畢業旅行，其中3名男生不滿A同學未經同意，帶其他同學進入同住房間，由D男偷拍A洗澡全裸影片，傳給B同學後製，傳給C同學轉傳A同學觀看，引發一番爭執。彰化地方法院審結，依D男犯拍攝少年猥褻影片罪，判處有期徒刑6月。

判決書指出，這4名高職學生民國111年12月參加學校畢旅，入住台東縣某旅館時同一房間，當時4人都未滿18歲，因B、C、D三人滿A未經同意就帶其他同學進入同住的房間，興起捉弄之心，當A進入浴室盥洗，D持手機拍攝A全裸影片，傳送B，B把影片後製，傳給C，C轉傳給A觀看，A發現後跟這3名同學發生爭執，並到警察局報案。

D男對犯行坦承不諱，並稱已刪除A男全裸影片，A男也在警詢、偵查庭中表示，這三名同學有依校方要求刪除影片。

彰化地院審酌，D與A為同學，未能妥適遵守同學間往來分際，罔顧A是少年而對A犯下本案的犯行，對A身心發展造成影響，所為不足為取，應予填難，惟念其坦承犯行的態度，並與A男調解成立，當下給付3萬8千元，堪認已有悔語之心，並盡力填補A所受的損害，兼衡A的犯罪動機等一切情狀，量處如主文所示之刑。

彰化縣3名高職生在畢旅時，作出偷拍另一名男同學洗澡的惡作劇，持手機偷拍者被地方法院判處有期徒刑6月。記者簡慧珍／攝影
彰化縣3名高職生在畢旅時，作出偷拍另一名男同學洗澡的惡作劇，持手機偷拍者被地方法院判處有期徒刑6月。記者簡慧珍／攝影

影片 偷拍 畢業旅行

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