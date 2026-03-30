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銀樓賣LV金手鐲竟是仿品 業者被判拘役30天

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市一家銀樓潘姓業者用6萬多元賣出1只LV金手鐲，買家則是LV的調查人員，鑑定確認是仿冒品後提告。潘女案發後認罪，法官審理後，認定涉犯商標法販賣侵害商標權商品罪，處拘役30日，可易科罰金，全案可上訴。

判決指出，經營銀樓的翁姓女子，2023年5月及7月間在她的銀樓臉書粉專網頁，刊登販賣LV手鐲訊息，2024年4月間起再向真實身分不詳的賣家，購進仿冒LV商標的手鐲再對外販售。

LV商標權人法商路易威登馬爾悌耶公司謝姓調查人員，2024年8月29日晚上7時許，前往潘女經營的銀樓，以6萬3800元購買1只「LV商標手鐲」帶回鑑定，確認是仿冒品後，業者提告。警政署刑事警察局調查後，將全案移送基隆地檢署偵辦。

檢察官訊問時，翁女坦承犯行，並與LV謝姓調查人員陳述情節相符，加上經濟部智慧財產局商標檢索系統查詢列印資料、經濟部商工登記公示資料查詢服務列印資料、冒用LV商標手環照片、保證卡翻拍照片、鑑定報告書等事證，認定潘女涉嫌違反商標法。

檢方認為，所謂販賣行為，是指基於營利目的銷售賣出。本案是LV調查人員出於蒐證目的，原無完成買賣行為真意，所以潘女販賣行為並未完成，屬未遂犯。商標法第97條並無處罰販賣未遂行為，潘女是犯商標法第97條後段，透過網路方式意圖販賣而持有侵害商標權商品罪嫌，並依刑事訴訟法向基隆地方法院聲請簡易判決處刑。

基隆地方法院法官審理後指出，刑事法上販賣罪構成要件，只須行為人主觀上有銷售營利意圖，客觀上主動行銷，招攬買主，或與特定買方就標的物、價金等買賣重要內容，進行磋商或承諾，即已達販賣罪著手階段，並以是否交付標的物作為既、未遂標準。

法官說，就販賣侵害商標權商品而言，應買者如有取得標的物之意，縱令是為確認是否為侵害商標權物品，仍不因存有蒐證目的而影響買賣成立，法院審判犯罪事實，也不受起訴法條拘束。潘女已交付移轉標的物所有權，即應以販賣既遂論罪。

法官指出，潘女販賣仿冒商品，侵害商標權人的商標價值與市場利益，破壞市場公平競爭秩序，減損我國保護智慧財產權保護形象，行為可議。念及坦承犯行，且欲與告訴人達成和解態度，兼衡素行、犯罪手段、侵害商標權商品數量等情狀，處拘役30日，如易科罰金以1千元折算1日。

基隆市一家銀樓潘姓業販賣出仿冒的LV金手鐲，基隆地方法院法官審理後，依違反商標法處拘役30日，可易科罰金，全案可上訴。圖／取自司法院裁判書系統網站
基隆市一家銀樓潘姓業販賣出仿冒的LV金手鐲，基隆地方法院法官審理後，依違反商標法處拘役30日，可易科罰金，全案可上訴。圖／取自司法院裁判書系統網站

基隆市一家銀樓潘姓業販賣出仿冒的LV金手鐲，基隆地方法院法官審理後，依違反商標法處拘役30日，可易科罰金，全案可上訴。圖／取自司法院裁判書系統網站
基隆市一家銀樓潘姓業販賣出仿冒的LV金手鐲，基隆地方法院法官審理後，依違反商標法處拘役30日，可易科罰金，全案可上訴。圖／取自司法院裁判書系統網站

商標 商品 LV

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