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假回填真牟利！桃園都市計畫農業區遭狂倒3477車廢棄物 海撈近2千萬

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園中壢龍岡地區都市計畫農業區日前破獲一起大規模非法回填廢棄物案。桃園地檢署調查，地主勾結犯罪集團計畫縝密，不到半年時間傾倒超過3400車次的營建廢料與砂石場污泥，嚴重破壞國土安全，更非法牟取高達逾1817萬元暴利；檢方近日偵結起訴黃姓主嫌等11人，求重量刑及沒收犯罪所得近2千萬元。

專案小組調查，劉姓地主缺錢花用，但因祖產為埤塘無法出租，竟透過黑心仲介與劉姓、黃姓主嫌取得聯繫，共謀收受營建剩餘土石方及營建廢棄物，並以砂石場污泥鋪面掩蓋，共同策畫於中壢區2處埤塘進行非法回填，棄置面積接近2萬平方公尺，不到2個月就將埤塘填平，不法獲取超過1800萬元暴利。

對此，桃園市環保局在例行稽查時發現該處土地異常隆起，疑似遭非法傾倒廢棄物；豈料當環保局當場查扣挖土機與推土機時，涉案徐姓被告等3人竟膽大包天，趁隙撕毀公務封條，強行將扣案機具載離現場，調查過程一度陷入膠著。

中壢警分局獲報後，立即報請桃園地檢署指揮偵辦，由國土專組檢察官賴瀅羽組成專案小組。歷經半年的積極蒐證與監控，專案小組掌握該集團運作模式，分別於去年11月19日及12月10日發動兩波搜索，地點包括被告住所及涉案農地共9處，土地經開挖後發現紅磚、磁磚、鋼筋、電線、木材、廢布、繩、金屬管等營建事業廢棄物，隨後拘提劉姓、黃姓主嫌等人到案。

檢方統計，該集團傾倒車次至少達3477車，合計約5萬9110立方米，且回填、堆置廢棄物現場的體積高達10萬0003.6立方公尺，犯罪情節具相當規模，嚴重破壞國土。黃姓、詹姓、曾姓及劉姓被告經訊問後向法院聲請羈押禁見獲准，其餘被告則以3萬至10萬元不等具保。

檢方近日偵結，將黃姓被告等9人依涉犯廢棄物清理法未經許可處理廢棄物罪及都市計畫法不依期限恢復原狀等罪嫌起訴；另徐姓被告等3人則針對損壞封條、隱匿公務員職務掌管物品一併起訴。

檢方審酌，該集團以組織性犯罪手段破壞國土，規模之大實屬罕見，為徹低打擊環保犯罪，除請求法院從重量刑外，並聲請沒收查扣的3台挖土機，以及不法所得1817萬2700元。桃檢強調，將持續與執法機關合作，針對假借各種名義回填廢棄物牟利的行為追查到底，絕不寬貸。

現場挖土機開挖農田土地，確認棄置廢土的掩埋深度。圖／桃園地檢署提供
現場挖土機開挖農田土地，確認棄置廢土的掩埋深度。圖／桃園地檢署提供

桃園地檢署日前破獲一起地主勾結犯罪集團，在中壢龍岡地區都市計畫農業區大規模非法回填廢棄物案。圖／保七總隊提供
桃園地檢署日前破獲一起地主勾結犯罪集團，在中壢龍岡地區都市計畫農業區大規模非法回填廢棄物案。圖／保七總隊提供

土地經開挖後發現紅磚、磁磚、鋼筋、電線、木材、廢布、繩、金屬管等營建事業廢棄物。圖／保七總隊提供
土地經開挖後發現紅磚、磁磚、鋼筋、電線、木材、廢布、繩、金屬管等營建事業廢棄物。圖／保七總隊提供

土地經開挖後發現紅磚、磁磚、鋼筋、電線、木材、廢布、繩、金屬管等營建事業廢棄物。圖／桃園地檢署提供
土地經開挖後發現紅磚、磁磚、鋼筋、電線、木材、廢布、繩、金屬管等營建事業廢棄物。圖／桃園地檢署提供

專案小組調查，棄置面積近2萬平方公尺，數量預估達6萬至10萬立方公尺，去年2月至4月間即獲取超過1800萬元的暴利。圖／桃園地檢署提供
專案小組調查，棄置面積近2萬平方公尺，數量預估達6萬至10萬立方公尺，去年2月至4月間即獲取超過1800萬元的暴利。圖／桃園地檢署提供

廢棄物 桃園 環保

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