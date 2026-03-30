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土木行工程老闆欠稅20多萬元遲未繳 查封指界不動產一次繳清

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣一家從事土木工程獨資商號，積欠2025年2月營業稅和4月營業稅未繳約20多萬元，經移送機關財政部南區國稅局恆春稽徵所在去年114年7月間陸續移送行政執行署屏東分署行政執行後，老闆仍不繳，直到書記官查封指界不動產後，該名老闆才一次繳清。

屏東分署指出，接獲南區國稅局移送執行時，依法對該名老闆名下存款、工程款等債權執行後，僅受償3千多元。之後通知該名老闆到場說明或繳納，遲未出現。

承辦書記官調查發現，該名老闆的名下有二筆在牡丹鄉不動產，經設定抵押權予民間債權人公司。雖然該不動產屬原住民保留地，依法拍賣需具原住民身分才可應買，承辦書記官調查發現該名老闆在2024年間買受該不動產，且商號仍在營業中，研判應有一定程度繳納能力。

書記官立即發文給恆春地政事務所辦理查封登記，另函通知訂3月上旬會同移送機關、地政事務所人員一起前往現場辦理不動產指界，義務人收到通知後，為顧及顏面，隨即攜帶現金到分署一次繳清約20萬元欠款。

屏東分署表示，納稅義務人自行繳納的營業稅稅款，納稅義務人應依「加值型及非加值型營業稅法」規定填具繳款書向公庫繳納，惟納稅義務人未在法定期間繳納稅款，每逾3日按滯納數額加徵1%滯納金至30日止，逾30日仍未繳納者，應繳本稅於滯納期滿（30日）之次日起依各年度1月1日郵政儲金1年期定期儲金固定利率，按日計算利息，一併徵收，實際繳納金額仍以稅捐稽徵機關核算為準。

屏東分署表示，行政執行機關對於滯欠公法上金錢給付義務案件，均會依法調查義務人財產並採取適當執行措施，維護租稅公平與社會正義。如有欠稅或罰鍰，應盡速主動繳納，如經濟上困難無法一次繳清欠稅費罰款，可檢具相關證明文件至分署辦理分期繳納，避免因逾期未繳而遭強制執行。

行政執行署屏東分署書記官執行案件。圖為示意圖。圖／屏東分署提供
行政執行署屏東分署書記官執行案件。圖為示意圖。圖／屏東分署提供

營業稅 老闆 書記官

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