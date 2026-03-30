張文我大哥！台中男揚言再殺1550人 涉預備殺人罪遭判刑

去年12月北捷無差別攻擊後，台中市羅姓男子在網路平台嗆聲「張文我大哥」揚言再殺1550人遭送辦；法官審酌，羅男發表實行攻擊場域人潮聚集，所生危險大，考量其坦承犯行、曾遭霸凌且領有身心障證明，以預備殺人罪判刑5個月。

判決書指出，20歲羅男於去年12月23日在抖音、臉書等網路社群平台貼文，稱「張文是我的哥哥，他還沒有完成的遺願我會幫他完成」，會帶汽油彈、手槍、開山刀、手榴彈等在台中麥當勞、秀泰影城、豐原愛買3地合計再殺1550人。

由於，當時才發生北捷無差別殺人事件，社會仍處在恐慌且巨大傷痛之中，南投警方透過網路巡邏該言論後，立刻報請檢察官偵辦，24日就將發文的羅男拘提到案，南投檢方也以預備殺人、恐嚇公眾、逃亡之虞，聲請羈押獲准，將他起訴。

南投地院法官審理認為，羅男在學期間曾被霸凌，而對社會心存不滿，明知社會因張文殺人犯行而陷於恐懼氛圍，竟準備模仿殺人計畫，並在網路社群張貼預備殺人訊息，而起所發表實行攻擊處所均為多數民眾聚集之處，造成很大公眾恐慌。

但法官也審酌，羅男對犯行坦承不諱，高職畢業，無前科，領有第一類輕度身心障礙證明，呈現注意力不足的過動症，且有自閉症類群障礙症特徵，判刑5個月，若易科罰金以新台幣1000元折算1日，折合15萬元，全案可上訴。