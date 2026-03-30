好貴的便當！板橋男持撿來信用卡盜刷買便當 法官兩罪判罰金1萬3

新北市一名趙姓男子去年10月初，於板橋秀泰影城撿到陳姓女子遺失的信用卡，接著在同年月7日持卡至超商，以感應方式盜刷購買一個便當和一瓶奶茶。經陳女提告，新北地方法院依侵占遺失物罪、違法由收費設備得利罪，各判處趙男3000元罰金及拘役10日，後者如易科罰金，以1000元折算1日，趙男若不想坐牢，將付出13000元才能免於牢獄之災。

判決指出，趙男文當時在板橋秀泰影城按摩椅上，撿到陳女所遺失的中國信託銀行信用卡後，先將信用卡侵占入己，後來便在同年月7日下午4時許，持卡前往統一超商溪崑門市，持上述信用卡以感應付費方式，購買價值99元的奮起湖秘製雙拼餐盒和一瓶價值10元的統一麥香奶茶。

經陳女發現遭盜刷提告，警方持調閱出的刷卡明細、監視器畫面，循線找上趙男，趙男見證據確鑿，只能坦承不諱，最後為了自己一時貪心盜刷購買總計109元的便當、奶茶，得花上13000元才能不用坐牢，堪稱最貴便當。