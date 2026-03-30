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中壢埤塘遭廢土棄置 不法獲利逾1800萬桃園地檢署起訴9人
環境部環境管理署今表示，桃園市中壢體育園區附近埤塘於2025年4月發生廢土棄置案，經桃園地檢署、內政部警政署保七總隊第三大隊、環境部環境管理署、桃園市政府環保局等檢警環共同合作偵辦，於同年11月搜索開挖，查獲劉姓地主及劉、黃姓嫌疑人等，不法獲利超過1800萬。
環管署表示，據了解，本案地主因埤塘無法出租，故透過仲介與劉姓、黃姓主嫌取得聯繫，共謀收受砂石場汙泥、營建剩餘土石方及營建廢棄物回填於中壢區2處埤塘，棄置面積近2萬平方公尺，數量預估達6萬至10萬立方公尺，去年2月至4月間即獲取超過1800萬元的暴利。
環管署指出，全案經桃園地檢署於今年3月底偵結，依違反「廢棄物清理法」第46條及「都市計畫法」等規定，起訴地主、主嫌、仲介等共9人。
環管署呼籲，地主或承租人如有土壤改良、回填等需求，應向主管機關提出申請，並使用合法來源的土方，切勿成為不肖業者破壞國土的共犯。
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