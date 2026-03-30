快訊

黃色小鴨、超人力霸王…高雄特色行人號誌噱頭多 釀違停拍照亂象

台灣天然氣安全儲量只夠撐11天...卻不是想加就能加

女乘客搭公車霸位怒吼「男人不准坐我隔壁！」 男大生奇招反擊超絕

聽新聞
0:00 / 0:00

影／暴走女法院掌摑未逮捕 司法院秘書長：法警現場應變遲疑

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導

司法院秘書長高金枝上午前往司法及法制委員會就「法院安全秩序維護與法警職權行使」進行專題報告，並備質詢，針對暴走女掌摑律師公會理事長未逮捕案件，高金枝表示有規定當事人如果有安全疑慮，可以事先提出危安處置要求，才不會發生這一次臨場有民眾暴力的事件。

2026年3月17日台中地方法院發生暴力事件，一名46歲林姓女被告於開庭前，在法院走廊當場掌摑台中市律師公會理事長吳中和，引發法界譁然，盡管現場有法警在場，卻未依《刑事訴訟法》第88條對現行犯進行逮捕，引發外界質疑。高金枝說明在這件事件中出現「法警現場執法警力不足」與「法警現場應變遲疑」等問題，因為關於法警的職務，並沒有明確規定，法警對於他們在場是不是可以使用強制力，會有點遲疑，法警一直備受外界質疑法警的強制力是否有法源依據？呼籲法院組織法能修法。

司法院秘書長高金枝上午前往司法及法制委員會就「法院安全秩序維護與法警職權行使」進行專題報告，並備質詢。記者蘇健忠／攝影
司法院秘書長高金枝上午前往司法及法制委員會就「法院安全秩序維護與法警職權行使」進行專題報告，並備質詢。記者蘇健忠／攝影

司法院秘書長高金枝上午前往司法及法制委員會就「法院安全秩序維護與法警職權行使」進行專題報告，並備質詢，針對暴走女掌摑律師公會理事長未逮捕挨轟，表示法警現場執法警力不足與法警現場執法遲疑等問題。記者蘇健忠／攝影
司法院秘書長高金枝上午前往司法及法制委員會就「法院安全秩序維護與法警職權行使」進行專題報告，並備質詢，針對暴走女掌摑律師公會理事長未逮捕挨轟，表示法警現場執法警力不足與法警現場執法遲疑等問題。記者蘇健忠／攝影

理事長 秘書長 法制委員會

延伸閱讀

台中地院庭外掌摑案 司法院建2套指引強化應變

影／羽球國手目擊掌摑事件「那一下真的很重」 工讀生妹：絕對告到底

中職／「暴力男」掌摑工讀生公司火速解約！聯盟零容忍列黑名單、警方送辦

台大舍監案一審出爐 受害女學生：這是小勝利 會繼續戰鬥

相關新聞

張文我大哥！台中男揚言再殺1550人 涉預備殺人罪遭判刑

去年12月北捷無差別攻擊後，台中市羅姓男子在網路平台嗆聲「張文我大哥」揚言再殺1550人遭送辦；法官審酌，羅男發表實行攻擊場域人潮聚集，所生危險大，考量其坦承犯行、曾遭霸凌且領有身心障證明，以預備殺人罪判刑5個月。

陳重文疑「自創標案」施壓動物園排遺案 涉貪汙圖利20萬元交保

國民黨台北市議員陳重文被控施壓台北市立動物園「自創標案」編列50萬元經費，辦理野生動物排遺委外處理，涉貪汙圖利罪。台北地檢署今傳喚陳重文到案，檢方複訊後依貪汙圖利諭知20萬元交保。

土木行工程老闆欠稅20多萬元遲未繳 查封指界不動產一次繳清

屏東縣一家從事土木工程獨資商號，積欠2025年2月營業稅和4月營業稅未繳約20多萬元，經移送機關財政部南區國稅局恆春稽徵所在去年114年7月間陸續移送行政執行署屏東分署行政執行後，老闆仍不繳，直到書記官查封指界不動產後，該名老闆才一次繳清。

好貴的便當！板橋男持撿來信用卡盜刷買便當 法官兩罪判罰金1萬3

新北市一名趙姓男子去年10月初，於板橋秀泰影城撿到陳姓女子遺失的信用卡，接著在同年月7日持卡至超商，以感應方式盜刷購買一個便當和一瓶奶茶。經陳女提告，新北地方法院依侵占遺失物罪、違法由收費設備得利罪，各判處趙男3000元罰金及拘役10日，後者如易科罰金，以1000元折算1日，趙男若不想坐牢，將付出13000元才能免於牢獄之災。

中壢埤塘遭廢土棄置 不法獲利逾1800萬桃園地檢署起訴9人

環境部環境管理署今表示，桃園市中壢體育園區附近埤塘於2025年4月發生廢土棄置案，經桃園地檢署、內政部警政署保七總隊第三大隊、環境部環境管理署、桃園市政府環保局等檢警環共同合作偵辦，於同年11月搜索開挖，查獲劉姓地主及劉、黃姓嫌疑人等，不法獲利超過1800萬。

中壢埤塘遭濫倒廢土！9人海撈1800萬遭起訴

桃園市中壢區體育園區附近埤塘遭非法濫倒廢棄物，非法棄置面積達2萬平方公尺，嫌犯短短兩個月內獲取暴利超過1800萬元。全案經桃園市環保局偕同檢、警、環等單位跨域偵辦，桃園地檢署3月底偵結，將地主、主嫌及仲介等9人以違反廢棄物清理法第46條及都市計畫法起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。