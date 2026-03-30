影／暴走女法院掌摑未逮捕 司法院秘書長：法警現場應變遲疑

司法院秘書長高金枝上午前往司法及法制委員會就「法院安全秩序維護與法警職權行使」進行專題報告，並備質詢，針對暴走女掌摑律師公會理事長未逮捕案件，高金枝表示有規定當事人如果有安全疑慮，可以事先提出危安處置要求，才不會發生這一次臨場有民眾暴力的事件。

2026年3月17日台中地方法院發生暴力事件，一名46歲林姓女被告於開庭前，在法院走廊當場掌摑台中市律師公會理事長吳中和，引發法界譁然，盡管現場有法警在場，卻未依《刑事訴訟法》第88條對現行犯進行逮捕，引發外界質疑。高金枝說明在這件事件中出現「法警現場執法警力不足」與「法警現場應變遲疑」等問題，因為關於法警的職務，並沒有明確規定，法警對於他們在場是不是可以使用強制力，會有點遲疑，法警一直備受外界質疑法警的強制力是否有法源依據？呼籲法院組織法能修法。

司法院秘書長高金枝上午前往司法及法制委員會就「法院安全秩序維護與法警職權行使」進行專題報告，並備質詢。記者蘇健忠／攝影