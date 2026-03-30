陳重文疑「自創標案」施壓動物園排遺案 涉貪汙圖利20萬元交保

新北市一名趙姓男子去年10月初，於板橋秀泰影城撿到陳姓女子遺失的信用卡，接著在同年月7日持卡至超商，以感應方式盜刷購買一個便當和一瓶奶茶。經陳女提告，新北地方法院依侵占遺失物罪、違法由收費設備得利罪，各判處趙男3000元罰金及拘役10日，後者如易科罰金，以1000元折算1日，趙男若不想坐牢，將付出13000元才能免於牢獄之災。

2026-03-30 13:38