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陳重文疑「自創標案」施壓動物園排遺案 涉貪汙圖利20萬元交保
國民黨台北市議員陳重文被控施壓台北市立動物園「自創標案」編列50萬元經費，辦理野生動物排遺委外處理，涉貪汙圖利罪。台北地檢署今傳喚陳重文到案，檢方複訊後依貪汙圖利諭知20萬元交保。
陳重文涉台智光弊案，與台智光公司董座李慶煌熟識，以議員職權介入「台北市社會局就公托中心監視器系統雲端建置案」，被控圖利321萬餘元。台北地方法院依貪汙圖利等罪判處應執行8年6月徒刑，褫奪公權6年，另有期徒刑得易科罰金應執行6月。
台北地檢署追查台智光弊案時，查出案外案。陳重文在2021、2022年間以議員身分質詢台北市立動物園動物排遺案，質疑園方不該自行將排遺做成堆肥，認為應委外處理，被控施壓要求園方設置2023年編列預算，規畫「112年野生動物排遺等有機廢棄物再利用試驗計畫」，此標案總經費50萬元，最後由「立展農業科技公司」得標。
檢方查出，立展農業處理環保堆肥、廚餘等業務，陳重文疑似是立展農業實際負責人，涉嫌貪汙圖利罪嫌，今傳喚陳重文到庭訊問，檢察官複訊後諭知20萬元交保候傳。
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