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中壢埤塘遭濫倒廢土！9人海撈1800萬遭起訴

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市中壢區體育園區附近埤塘遭非法濫倒廢棄物，非法棄置面積達2萬平方公尺，嫌犯短短兩個月內獲取暴利超過1800萬元。全案經桃園市環保局偕同檢、警、環等單位跨域偵辦，桃園地檢署3月底偵結，將地主、主嫌及仲介等9人以違反廢棄物清理法第46條及都市計畫法起訴。

環保局表示，去年4月獲報中壢區埤塘有異常回填情況，隨即協同都發局、養護工程處、警察局、桃園地檢署、保七總隊第三大隊及環境部環境管理署組成專案小組，歷經數月蒐證，去年11月發動大規模搜索與開挖行動。

環保局表示，經調查發現，劉姓地主因埤塘難以出租，透過仲介聯繫劉姓及黃姓主嫌，共謀收受砂石場汙泥、營建剩餘土石方及營建廢棄物，犯罪地點涵蓋中壢區兩處埤塘，棄置量預估達6萬至10萬立方公尺。嫌犯自去年2月至4月，靠非法收受廢棄物賺取逾1800萬元不法所得。

環保局表示，地主或承租人若有土壤改良、回填需求，務必依法向主管機關申請並使用合法來源土方。本案地主及嫌犯任意回填、堆置廢棄物，已嚴重破壞國土、戕害環境，除面臨刑事責任，後續仍須負責將現場廢棄物清除處理及汙染土地復原。

環保局呼籲，廢棄物產源及清除、處理業者切勿心存僥倖，企圖以非法棄置方式節省成本，將持續透過「檢警環」平台緊密合作，民眾若發現周遭土地有異常堆置或掩埋廢棄物情形，可撥打24小時公害陳情專線0800-066666或03-3354943通報。

桃園市中壢區體育園區附近埤塘遭非法濫倒廢棄物，非法棄置面積達2萬平方公尺，檢方3月底偵結，將地主、主嫌及仲介等9人以違反廢棄物清理法第46條及都市計畫法起訴。圖／桃園市環保局提供
桃園市中壢區體育園區附近埤塘遭非法濫倒廢棄物，非法棄置面積達2萬平方公尺，檢方3月底偵結，將地主、主嫌及仲介等9人以違反廢棄物清理法第46條及都市計畫法起訴。圖／桃園市環保局提供

桃園市中壢區體育園區附近埤塘遭非法濫倒廢棄物，非法棄置面積達2萬平方公尺，檢方3月底偵結，將地主、主嫌及仲介等9人以違反廢棄物清理法第46條及都市計畫法起訴。圖／桃園市環保局提供
桃園市中壢區體育園區附近埤塘遭非法濫倒廢棄物，非法棄置面積達2萬平方公尺，檢方3月底偵結，將地主、主嫌及仲介等9人以違反廢棄物清理法第46條及都市計畫法起訴。圖／桃園市環保局提供

廢棄物 環保局

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