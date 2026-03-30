營業額數千萬不繳456萬元營業稅…蝦皮女賣家遭管收 送看守所執行

網拍女賣家2019年至2022年在蝦皮購物平台販售離子夾、吹風機年營業額高達數千萬，但未辦理稅籍登記，遭台北國稅局處以罰鍰456萬元，移送行政執行署台北分署執行，女賣家置之不理，執行官聲請管收，法官裁准，女賣家被送交台北女子看守所執行。

據指出，女賣家滯納稅捐與罰鍰，台北國稅局自2023年8月起陸續送達裁處書、繳款書，她都未依限期繳納，於是移送台北分署執行。

台北分署調查，女賣家自2024年1月起至2025年10月止，平均每月轉帳11萬元給保險公司繳納保費，對所滯納的稅捐與罰鍰，卻分文未繳，已構成顯有履行義務可能卻不履行的管收事由。

此外，台北分署發現，女賣家2025年12月以保單質借方式將所累積的保單解約金共65萬元一次提領完畢，又構成隱匿或處分應供強制執行之財產的管收事由。

女賣家本月11日、25日到場辯稱，她是因為誤認稅捐與罰鍰已經辦理分期繳納完畢，所以才將款項轉帳給保險公司繳納保費，而非用來償還所滯納的稅捐與罰鍰，不過，查詢女賣家曾經辦理的分期繳納紀錄及台北分署先前所寄發的通知函文等資料後，她的辯解與事實不符。

台北分署表示，女賣家經依法留置，並向台北地院聲請管收獲准，女賣家在送交台北女子看守所的途中提及，她因經營網拍事業忙碌，所以收到通知函文後並沒有積極處理所滯納的稅捐與罰鍰，悔不當初。