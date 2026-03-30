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王義川評論朱立倫提女志工模仿陳佩琪戴帽 被告妨害名譽不起訴
去年全台掀起大罷免風潮，各地罷免團體擺攤收件罷免連署書，民進黨立委王義川在三立電視政論節目評論時任國民黨主席朱立倫，手持原子筆指向影像中的女志工「模仿」柯文哲妻子陳佩琪戴帽子，女志工提告王妨害名譽。台北地檢署偵結，王義川行為是評論朱立倫，給予不起訴處分。
王義川遞狀辯稱，節目訪談主要是評論朱立倫行為，無故意妨害名譽。檢方勘驗去年5月的節目影像，王義川在節目發言，「朱立倫有穿雨衣嗎？沒有啊，在騎樓下」，「連濕都沒濕，還叫這2個大姐，模仿那個陳佩琪，還戴這個帽子（以原子筆指手板中的女志工）」，「你叫這2個大姐站在你旁邊，旁邊有1個人說中華民國是中國嗎，這個大姐說，不要受他干擾，不是，你今天是在演哪一齣」。
檢方認為，王義川發言內容主要評論朱立倫的行為，目的非基於妨害女志工名譽，提到女志工戴帽子模仿陳佩琪，並未附加任何涉及價值判斷或負面貶抑言詞，難僅憑單一指述認定涉誹謗罪，全案犯罪嫌疑不足，給予不起訴處分。
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