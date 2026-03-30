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獨／綠營屏東縣唯一初選…內埔鄉長參選人鍾育杰涉違反選罷法 今遭搜索

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

2026年九合一選舉將屆，屏東縣第三大鄉內埔鄉，民進黨兩人登記參選分別鄉民代表鍾育杰、縣府客務處長李明宗，成為全縣唯一辦理黨內初選的鄉鎮。未料今天清晨驚傳，鍾育杰疑違反選罷法，遭檢警調搜索帶回，屏東地檢署尚未對外說明。

據了解，鄉代鍾育杰今一早清晨6時許在跑行程時，突接到電話通知遭搜索，隨即趕回去，檢警調仍在偵辦中。

據了解，除帶回鍾育杰，也有數十名鄉親被檢警調帶回，鍾育杰疑涉違反選罷法；對於鍾育杰遭搜索帶回，有知情人士提到，很明顯是政治迫害。

內埔鄉有5.2萬人口，23村，其中14個客家村，9個閩村。內埔鄉長民進黨黨內初選參選人分別為前客家處長李明宗，對上鄉民代表鍾育杰。

鍾育杰從餐飲轉投入公益，創立愛心樹慈善協會8年，當選這屆鄉民代表，他曾提到，擔任鄉代期間深感「沒有決策權難以改變現況」，決定投入鄉長選舉。

民進黨黨內初選採70%電話民調、30%黨員投票，4月16日電話民調，4月18日黨員投票，4月20日公布結果。內埔鄉民進黨員約1400餘人，兩人上周在黨部完成抽籤，李明宗抽到1號，鍾育杰抽到2號。

屏東縣內埔鄉民代表鍾育杰（前排右三）到民進黨屏東縣黨部登記參選內埔鄉長。圖／鍾育杰提供
屏東縣內埔鄉民代表鍾育杰（前排右三）到民進黨屏東縣黨部登記參選內埔鄉長。圖／鍾育杰提供

屏東縣內埔鄉民代表鍾育杰登記參選內埔鄉長，民進黨屏東縣黨部4月辦黨內初選。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉民代表鍾育杰登記參選內埔鄉長，民進黨屏東縣黨部4月辦黨內初選。記者劉星君／攝影

鄉長 選罷法 屏東縣 民進黨

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