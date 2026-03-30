聽新聞
0:00 / 0:00
獨／綠營屏東縣唯一初選…內埔鄉長參選人鍾育杰涉違反選罷法 今遭搜索
2026年九合一選舉將屆，屏東縣第三大鄉內埔鄉，民進黨兩人登記參選分別鄉民代表鍾育杰、縣府客務處長李明宗，成為全縣唯一辦理黨內初選的鄉鎮。未料今天清晨驚傳，鍾育杰疑違反選罷法，遭檢警調搜索帶回，屏東地檢署尚未對外說明。
據了解，鄉代鍾育杰今一早清晨6時許在跑行程時，突接到電話通知遭搜索，隨即趕回去，檢警調仍在偵辦中。
據了解，除帶回鍾育杰，也有數十名鄉親被檢警調帶回，鍾育杰疑涉違反選罷法；對於鍾育杰遭搜索帶回，有知情人士提到，很明顯是政治迫害。
內埔鄉有5.2萬人口，23村，其中14個客家村，9個閩村。內埔鄉長民進黨黨內初選參選人分別為前客家處長李明宗，對上鄉民代表鍾育杰。
鍾育杰從餐飲轉投入公益，創立愛心樹慈善協會8年，當選這屆鄉民代表，他曾提到，擔任鄉代期間深感「沒有決策權難以改變現況」，決定投入鄉長選舉。
民進黨黨內初選採70%電話民調、30%黨員投票，4月16日電話民調，4月18日黨員投票，4月20日公布結果。內埔鄉民進黨員約1400餘人，兩人上周在黨部完成抽籤，李明宗抽到1號，鍾育杰抽到2號。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。