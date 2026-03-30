獨／綠營屏東縣唯一初選…內埔鄉長參選人鍾育杰涉違反選罷法 今遭搜索

開開心心買了一戶房產還附帶車位，結果發現車位竟然是「防空避難空間」，該怎麼辦？這個狀況在台中市就發生一件，蔡姓男子透過房仲，花了近7百萬元買了一戶2樓房屋及地下室一個車位，為了確認房產狀況，調閱了社區的平面設計圖才發現，他的車位根本就是幽靈車位，原始設計圖中根本沒有規畫，他不甘遭到欺瞞，一口氣將前屋主、房仲業者等告上法院，求償車位損失近百萬元，未料一審竟然敗訴。 明明是幽靈車位，為何法官判決前屋主與房仲不用賠？難道損失就只能自己吞下，本周法律快譯通將為讀者釋疑，為何買到幽靈車位卻求償無門，可能與這關鍵因素有關。歡迎訂閱分享。

2026-03-30 10:31