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隱匿中資背景高薪挖角台科技人才 竹檢介入防技術外流

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹地檢署接獲法務部調查局情資，發現多家疑具中資背景企業涉嫌在台違法挖角高科技人才並滲透技術領域，檢方隨即指揮調查局展開偵辦，於3月16日起執行搜索17處，初步查出有陸資企業隱匿中資背景，在台設立據點，透過高薪挖角方式接觸科學園區人才，從事模擬晶片設計研發、人工智慧視覺檢測等高科技技術，檢方已介入調查，以降低核心技術外流風險。

新竹地檢署表示，此案涉及國家安全並受社會高度關注，考量公共利益及相關權益保護，依偵查不公開作業辦法第8條規定對外說明。檢方指出，接獲情資後，檢察長柯宜汾高度重視，指示由營業秘密暨國安專組主任檢察官蔡宜臻統籌，並由專組檢察官黃依琳、黃安遠及李沛蓉等人指揮法務部調查局新竹市調查站、新竹縣調查站及雲林縣調查站共同偵辦。

檢方調查發現，相關大陸企業透過隱藏中資背景的方式，在台非法設立營運據點，並以高薪延攬科學園區高科技人才，從事晶片設計與人工智慧相關研發。檢方指出，於3月16日至25日間執行搜索17處，並訊問涉案人員與被告共24人次，幸賴專案團隊及時查緝，已降低我國高科技技術外流風險，相關案情仍持續釐清。

新竹地檢署強調，高科技產業是我國經濟命脈，也是國家安全的重要防線，其中半導體及相關產業鏈更是維持我國國際競爭優勢的核心技術。近年非法中資企業常透過人頭公司、僑外資包裝或第三地投資等方式規避監管，滲透我國高科技產業鏈，並以挖角人才、設立據點及在台從事業務活動等方式取得技術。

檢方呼籲，產業界及民眾若發現疑似異常挖角、可疑投資安排或疑具中資背景公司在台活動情形，應即向相關機關通報，共同維護科技產業與經濟安全。地檢署國家安全暨營業秘密專組也將持續與調查機關合作蒐證、即時偵辦，依法嚴查相關不法行為，全力守護國家核心技術與產業安全。

新竹地檢署接獲法務部調查局情資，發現多家疑具中資背景企業涉嫌在台違法挖角高科技人才並滲透技術領域，檢方隨即指揮調查局展開偵辦。圖／本報資料照片
新竹地檢署接獲法務部調查局情資，發現多家疑具中資背景企業涉嫌在台違法挖角高科技人才並滲透技術領域，檢方隨即指揮調查局展開偵辦。圖／本報資料照片

科學園區 人工智慧 法務部 調查局 國安 中資

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