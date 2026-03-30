快訊

日本第一人！村上宗隆生涯前3場開轟 MLB官網：大聯盟很容易？

「鄭習會」來了！國民黨主席鄭麗文敲定4月7日訪問大陸

聽新聞
0:00 / 0:00

黃呂錦茹聲請解除電子手環被駁回 法官：與共犯互相推諉

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹被控偽造罷免民進黨立委提議案，限制出境期限將屆，台北地院日前開庭，黃呂請求解除電子手環科技監控，合議庭認為黃呂有境管必要，裁定自4月1日起延長限制出境、出海8月，仍須配戴電子手環。

黃呂錦茹等人被控2025年2月間指示志工偽造民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案的提議人名冊，檢方依違反個人資料保護法、偽造文書罪起訴黃呂錦茹，黃呂錦茹一度遭羈押，後裁定以1000萬元交保。

法院本月11日開庭，黃呂錦茹說，配戴電子手環給她很大的精神壓力，也會危害健康，去醫院戴著電子手環也擔心被人歧視，而且她已經認罪，希望能解除電子手環監控。

黃呂錦茹當天說，她的健康狀況一向不好，羈押期間就常因血壓、眼睛到醫務所看病，早上量3次血壓都超過150甚至到170，每次出門都覺得很危險；她說，改成電子手環後，科控中心經常半夜打電話來查勤，造成睡眠品質不佳，她並未故意破壞或逃避監控。

蒞庭檢察官則表示，當初裁定黃呂錦茹的境管、科技監控理由尚未消失，且今年1月時已讓黃呂由電子腳環改為電子手環，應能符合黃呂的需求，建議維持原處分。

合議庭審查認為，黃呂錦茹犯偽造文書、個資法犯罪嫌疑重大，對2025年2月5日開會討論如何處理罷免案領銜人資格不符、不及送件經過的供述避重就輕，與共犯互相推諉，裁定4月1日起延長限制出境、出海8月，仍須配戴電子手環。

偽造文書 吳沛憶 限制出境 黃呂錦茹

延伸閱讀

一審重判17年 柯文哲：我絕對不會投降

整理包／一審被判17年！柯文哲京華城案爭議、指控罪名是什麼？重點QA一次看懂

京華城案一審判決出爐！柯文哲重判17年褫奪公權6年 應曉薇15年6月、沈慶京10年

柯文哲涉京華城案今宣判 衝擊台灣未來政治版圖

相關新聞

黃呂錦茹聲請解除電子手環被駁回 法官：與共犯互相推諉

國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹被控偽造罷免民進黨立委提議案，限制出境期限將屆，台北地院日前開庭，黃呂請求解除電子手環科技監控，合議庭認為黃呂有境管必要，裁定自4月1日起延長限制出境、出海8月，仍須配戴電子手環。

隱匿中資背景高薪挖角台科技人才 竹檢介入防技術外流

新竹地檢署接獲法務部調查局情資，發現多家疑具中資背景企業涉嫌在台違法挖角高科技人才並滲透技術領域，檢方隨即指揮調查局展開偵辦，於3月16日起執行搜索17處，初步查出有陸資企業隱匿中資背景，在台設立據點，透過高薪挖角方式接觸科學園區人才，從事模擬晶片設計研發、人工智慧視覺檢測等高科技技術，檢方已介入調查，以降低核心技術外流風險。

陸製抗彈纖維布佯裝台製 標國防部防彈衣賺7千多萬暴利被重判

國防部軍備局205廠多年前招標防彈衣「纖維疊層不織布」、「抗彈纖維布（抗彈板）」，攻衛公司卻違規從大陸進口抗彈纖維布，改成台灣製品後出貨給得標的台灣廠商，高雄高分院審理後，依詐欺取財罪，判處攻衛楊姓負責人徒刑5年2月。可再上訴。

買到幽靈車位怒告前屋主 因「分管協議」敗訴只能吞？

開開心心買了一戶房產還附帶車位，結果發現車位竟然是「防空避難空間」，該怎麼辦？這個狀況在台中市就發生一件，蔡姓男子透過房仲，花了近7百萬元買了一戶2樓房屋及地下室一個車位，為了確認房產狀況，調閱了社區的平面設計圖才發現，他的車位根本就是幽靈車位，原始設計圖中根本沒有規畫，他不甘遭到欺瞞，一口氣將前屋主、房仲業者等告上法院，求償車位損失近百萬元，未料一審竟然敗訴。 明明是幽靈車位，為何法官判決前屋主與房仲不用賠？難道損失就只能自己吞下，本周法律快譯通將為讀者釋疑，為何買到幽靈車位卻求償無門，可能與這關鍵因素有關。歡迎訂閱分享。

如何架監視器免爭議？律師：拍自己產權所及 防盜也別對別人門窗

集合式住宅住戶緊密相鄰，現在個人或商家架設的監視器很多，但怎麼裝也是大學問，「鏡頭對著哪裡是重要關鍵」。律師林富貴建議民眾裝監視器的原則，架設個人監視器，監看的範圍僅限於個人所有權所及者為限，不得針對個人以外之公共空間，縱使為了防盜也應調整角度，僅能向內拍攝自己大門等空間，不得對準他人門窗拍攝。

住宅密集「我家被入鏡」侵權惹議？律師：關鍵看「合理隱私期待」

現代都市生活人口密集，居住空間多為公寓大廈或集合式等住宅，住戶間就共用空間之隱私權保障，如何設監視器，而不觸犯他人隱私不可不慎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。