黃呂錦茹聲請解除電子手環被駁回 法官：與共犯互相推諉

國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹被控偽造罷免民進黨立委提議案，限制出境期限將屆，台北地院日前開庭，黃呂請求解除電子手環科技監控，合議庭認為黃呂有境管必要，裁定自4月1日起延長限制出境、出海8月，仍須配戴電子手環。

黃呂錦茹等人被控2025年2月間指示志工偽造民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案的提議人名冊，檢方依違反個人資料保護法、偽造文書罪起訴黃呂錦茹，黃呂錦茹一度遭羈押，後裁定以1000萬元交保。

法院本月11日開庭，黃呂錦茹說，配戴電子手環給她很大的精神壓力，也會危害健康，去醫院戴著電子手環也擔心被人歧視，而且她已經認罪，希望能解除電子手環監控。

黃呂錦茹當天說，她的健康狀況一向不好，羈押期間就常因血壓、眼睛到醫務所看病，早上量3次血壓都超過150甚至到170，每次出門都覺得很危險；她說，改成電子手環後，科控中心經常半夜打電話來查勤，造成睡眠品質不佳，她並未故意破壞或逃避監控。

蒞庭檢察官則表示，當初裁定黃呂錦茹的境管、科技監控理由尚未消失，且今年1月時已讓黃呂由電子腳環改為電子手環，應能符合黃呂的需求，建議維持原處分。

合議庭審查認為，黃呂錦茹犯偽造文書、個資法犯罪嫌疑重大，對2025年2月5日開會討論如何處理罷免案領銜人資格不符、不及送件經過的供述避重就輕，與共犯互相推諉，裁定4月1日起延長限制出境、出海8月，仍須配戴電子手環。