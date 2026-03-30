聽新聞
0:00 / 0:00

如何架監視器免爭議？律師：拍自己產權所及 防盜也別對別人門窗

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

集合式住宅住戶緊密相鄰，現在個人或商家架設的監視器很多，但怎麼裝也是大學問，「鏡頭對著哪裡是重要關鍵」。律師林富貴建議民眾裝監視器的原則，架設個人監視器，監看的範圍僅限於個人所有權所及者為限，不得針對個人以外之公共空間，縱使為了防盜也應調整角度，僅能向內拍攝自己大門等空間，不得對準他人門窗拍攝。

林富貴說，個人所架設之監視器，除針對自家環境外，不得對準鄰居及其他公眾出入場所，但該場所除有社會正常生活習慣所允許外，不在此限。

林富貴建議民眾裝監視器的原則，架設個人監視器，監看的範圍僅限於個人所有權所及者為限，不得針對個人以外之公共空間，縱使為了防盜也應調整角度，僅能向內拍攝自己大門等空間，不得對外拍攝公共場所。

貼上「監視攝影中就沒事嗎？」林富貴表示，如果貼出告示警告行人等預定免責條款，該條款必須要雙方意思表示一致，且不得違反公共秩序及善良風俗，更不得違反誠實信用原則，但該警示條款既未經公共同意，且顯然剝奪民眾隱私權，應屬違反誠信原則而無效。另拍攝公共場所，除非具有正當性，否則難與特定或者不特定人士溝通協議。

狗仔跟檢舉達人很多人恨得牙癢癢，林富貴說，他們是針對特定人而拍攝，雖其手段可議，但未侵害他人權益不會觸法，但以亂丟垃圾為例，架設監視器除違法者入鏡，無辜民眾亦被拍攝，除有社會生活習慣允許外，亦即合理的隱私期待，就會觸法。

簡單說，社區架個人監視器避免爭議原則，就是拍攝範圍以個人所有產權所及者為限，角度鏡頭對內拍攝自己大門空間，而鏡頭不能對準他人私有領域的門窗，如果位置在公共空間則需經管委會同意且限公共動線。

如何架監視器免爭議？律師：拍自己產權所及防盜也別對別人門窗。記者游明煌／攝影
如何架監視器免爭議？律師：拍自己產權所及防盜也別對別人門窗。記者游明煌／攝影

生活習慣 監視器

延伸閱讀

住宅密集「我家被入鏡」侵權惹議？律師：關鍵看「合理隱私期待」

架設監控 鄰告共用走道侵隱私 法院駁回

裝監視器是否侵權 看「合理隱私期待」

台中情殺血腥照瘋傳 家屬悲憤二次傷害

相關新聞

社區住戶架監視器鄰居入鏡提告求償20萬 法官這理由判未侵害隱私權

林男在基隆一處社區經營早餐店，他在倉庫旁走廊中間上梁處裝監視器，遭鄰屋住戶提告監錄其房屋後門出入生活作息影像侵害隱私權，造成心理及生活極大壓力，求償20萬元精神撫慰金。林男指因倉庫及早餐店曾失竊，為防竊及避免遭人棄置垃圾，拍攝範圍為社區住戶共用走道與出入口區域。法官認為遠距拍攝走道並無隱密性，不致攝及房屋內活動狀態，駁回請求。

住宅密集「我家被入鏡」侵權惹議？律師：關鍵看「合理隱私期待」

現代都市生活人口密集，居住空間多為公寓大廈或集合式等住宅，住戶間就共用空間之隱私權保障，如何設監視器，而不觸犯他人隱私不可不慎。

如何架監視器免爭議？律師：拍自己產權所及 防盜也別對別人門窗

集合式住宅住戶緊密相鄰，現在個人或商家架設的監視器很多，但怎麼裝也是大學問，「鏡頭對著哪裡是重要關鍵」。律師林富貴建議民眾裝監視器的原則，架設個人監視器，監看的範圍僅限於個人所有權所及者為限，不得針對個人以外之公共空間，縱使為了防盜也應調整角度，僅能向內拍攝自己大門等空間，不得對準他人門窗拍攝。

架設監控 鄰告共用走道侵隱私 法院駁回

基隆市林姓男子在某社區經營早餐店，於倉庫與許姓住戶房屋交界的橫梁柱裝監視器，許主張隱私權被侵害，提告求償精神撫慰金廿萬元；林稱為防竊及避免亂丟垃圾才裝設。基隆地方法院認定，遠距拍攝走道並無隱密性，不致攝及房屋內活動狀態，駁回請求；可上訴。

裝監視器是否侵權 看「合理隱私期待」

都市生活人口密集，民眾在住處或所住社區裝監視器是否違法？有律師分析，「合理隱私權期待」是法官判斷有無侵害隱私權的重要標準，民眾可針對自家環境拍攝，除非「社會正常生活習慣所允許」，不要對準鄰居及其他公眾出入場所，以免觸法。

影／宜蘭南館市場重機闖紅燈撞婦人 25歲騎士搶快釀禍恐罰5400元

宜蘭市南館市場路口發生一起嚴重機車相撞事故。25歲游姓男子騎乘500CC黃牌大型重機，疑似為了搶快違規闖紅燈，攔腰撞上剛買完菜準備回家的64歲許姓婦人，導致兩車連人帶車慘摔在地，雙方都受傷送醫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。