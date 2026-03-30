住宅密集「我家被入鏡」侵權惹議？律師：關鍵看「合理隱私期待」

現代都市生活人口密集，居住空間多為公寓大廈或集合式等住宅，住戶間就共用空間之隱私權保障，如何設監視器，而不觸犯他人隱私不可不慎。

有律師說，個人所架設之監視器，除針對自家環境外，不得對準鄰居及其他公眾出入場所，但該場所除有社會正常生活習慣所允許外，不在此限。「合理隱私期待」是法官判斷監視器是否侵權的重要標準，是指社會正常生活習慣所允許的拍攝行為。

律師林富貴指出，所謂合理隱私期待，是指社會正常生活習慣所允許的拍攝行為，具有超法規阻卻違法事由以七堵這起案件來看，林男架設監視器是為抓偷丟垃圾，避免環境衛生受影響及防止竊案造成治安事件，是基於公共利益而裝設，並非滿足個人利益，亦即在維護公眾利益犧牲個人隱私權，合乎比例原則，不會觸法。

林富貴說，該判決說明妨害秘密罪及侵害隱私權係指在公眾得出入場所，屬於公開的活動，民眾在公共場所活動不受妨害秘密及侵害隱私權保障，但保障範圍僅限於須合乎社會正常生活習慣所允許為限。

林富貴解釋，所謂妨害秘密罪指無故利用工具及設備竊聽，或以錄音、照相、錄影竊錄他人非公開之言論、活動或身體隱私部位，若成立妨害秘密罪，被害人就可提起侵權行為損害賠償，所以兩者構成要件息息相關。

集合式住宅住戶緊密相鄰，現在個人或商家架設的監視器很多，但怎麼裝也是大學問，「鏡頭對著哪裡是重要關鍵」。林富貴說，個人所架設之監視器，除針對自家環境外，不得對準鄰居及其他公眾出入場所，但該場所除有社會正常生活習慣所允許外，不在此限。

現在公寓大廈或集合式住宅多，住戶間就共用空間之隱私權保障，如何設監視器，而不觸犯他人隱私不可不慎。記者游明煌／攝影