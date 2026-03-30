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社區住戶架監視器鄰居入鏡提告求償20萬 法官這理由判未侵害隱私權

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

林男在基隆一處社區經營早餐店，他在倉庫旁走廊中間上梁處裝監視器，遭鄰屋住戶提告監錄其房屋後門出入生活作息影像侵害隱私權，造成心理及生活極大壓力，求償20萬元精神撫慰金。林男指因倉庫及早餐店曾失竊，為防竊及避免遭人棄置垃圾，拍攝範圍為社區住戶共用走道與出入口區域。法官認為遠距拍攝走道並無隱密性，不致攝及房屋內活動狀態，駁回請求。

林男在一處社區租用吳男的房子經營早餐店店面，另以自己的房子當倉庫使用，但中間隔著許姓住戶的房子，三房屋彼此緊鄰。林男112年10月在倉庫與許姓住戶的房屋交界之橫梁柱處裝設監視器，全天24小時攝錄。

許姓住戶主張，該監視器角度及拍攝內容，攝錄範圍有其房屋後門外出入空間，而該後門外出入空間為其及訪客出入必經之處，須有社區大門鑰匙或由住戶帶領才能進出，非屬不特定人得任意出入之公共空間，且其出入他們房屋主要往來區域，為隱私保護之合理保護期待範圍。林男等人未經同意裝設監視器，透過影像取得其生活作息、進出後門人員等相關資訊，已侵害隱私權。

許姓住戶認為，造成其心理及生活產生極大壓力、身心俱疲、精神痛苦，依民法請求林男、吳男連帶賠償精神慰撫金廿萬元。

林男說，因倉庫及早餐店曾失竊，監視器在共用走道上梁處，目的是為辨識不明人士出入，並避免違規棄置垃圾，在於合理安全維護，而非針對原告個人進行監控，拍攝範圍並未逾越必要程度，且已調整鏡頭。拍攝內容亦僅限出入動線的概括畫面，並無放大、追蹤、散布或公開揭露原告個人資訊情形，與實務上判決認定構成重大隱私侵害而命賠償者有別。

法官依現場環境及影像查證，發現該走道與社區之對外鏤空門扇大門連接，社區大門內經過走道的人，或在社區大門外者，均得看見人員進出走道情形，並無隱密性可言。

法官認為，監視器攝錄範圍雖包含許姓住住戶房屋後門及門外出入空間，但監視器鏡頭調整前拍攝範圍，許的房屋後門占畫面範圍僅約五分之一，且是遠距拍攝，而非直接照攝房屋後門，客觀上亦不致攝及房屋內活動狀態。林男為防房屋遭侵入及避免違規棄置垃圾，維護居家安寧設置監視器，未違反比例原則，並未不法侵害許姓住戶隱私權，求償為無理由。

現在公寓大廈或集合式住宅多，住戶間就共用空間之隱私權保障，如何設監視器，而不觸犯他人隱私不可不慎。記者游明煌／攝影
現在公寓大廈或集合式住宅多，住戶間就共用空間之隱私權保障，如何設監視器，而不觸犯他人隱私不可不慎。記者游明煌／攝影

現在公寓大廈或集合式住宅多，住戶間就共用空間之隱私權保障，如何設監視器，而不觸犯他人隱私不可不慎。記者游明煌／攝影
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隱私權 住戶 後門

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