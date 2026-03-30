快訊

台大醫院CT檢查爆滿！恐是放射師不足所致 最新預招僅募到「個位數」

裝監視器是否侵權 看「合理隱私期待」

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

都市生活人口密集，民眾在住處或所住社區裝監視器是否違法？有律師分析，「合理隱私權期待」是法官判斷有無侵害隱私權的重要標準，民眾可針對自家環境拍攝，除非「社會正常生活習慣所允許」，不要對準鄰居及其他公眾出入場所，以免觸法。

律師林富貴表示，合理隱私期待是社會正常生活習慣所允許的拍攝行為，基隆林姓男子裝監視器被告獲判勝訴，主因裝監視器是為抓偷丟垃圾，避免環境衛生受影響，防止竊案造成治安事件，基於公共利益裝設，並非滿足個人利益，合乎比例原則。

「鏡頭對著哪裡是關鍵！」他說，民眾裝監視器，監看範圍應僅限於個人所有權所及者，除針對自家環境外，不得對準鄰居及其他公眾出入場所，縱使為防盜也應調整角度，只能向內拍攝自己大門等空間，不能對外拍攝公共場所，但該場所如有社會正常生活習慣所允許情形，不在此限。

若裝監視器者張貼告示警告行人，是否符合「預定免責條款」？他說，該條款須有民法的「雙方意思表示一致」，且不得違反公共秩序、善良風俗、誠實信用原則，但條款既未經公共同意，顯然剝奪民眾隱私權，應屬違反誠信原則而無效。

他說，無故利用工具及設備竊聽，或以錄音、照相、錄影竊錄他人非公開之言論、活動或身體隱私部位，構成妨害秘密罪，民眾自認遭「偷拍」，可提出告訴，另可提告侵權行為損害賠償。

隱私 隱私權 生活習慣 監視器

延伸閱讀

台中情殺血腥照瘋傳 家屬悲憤二次傷害

讀家觀點／AI用於論文 台灣需有完整揭露規範

騎樓擦肩偷捏她臀還回頭詭笑！噁男辯不小心 法官1理由判拘役55天

幼園性侵案 兒少權法將納報導原則

相關新聞

恐怖老爸榔頭敲女、揮刀砍妻 涉違反保護令起訴

新北市一名林姓家暴男與葉姓前妻離婚後，雖與前妻和2個女兒同住在蘆洲，但2年前便已獲法院核發保護令。不料今年1月28日林男於住處，再度跟前妻、女兒口角，竟持榔頭攻擊女兒頭部，還揮舞鋸齒刀追砍前妻，遭新北地檢署依家庭暴力防治法違反保護令罪嫌起訴。

女房仲花15萬教唆他砸店被判刑3月 不夠付罰金他社群開撕又被判刑

黃姓女房仲不滿被公司資遣，以15萬元代價教唆林姓男子去砸店，2人均被判刑3月確定，林還要被沒收犯罪所得；林見刑期易科罰金加上沒收要繳納27萬元，要求黃女再給12萬元遭拒絕，林便在臉書公布她個人隱私資訊，台南地院依違反個人資料保護法判刑2月。可上訴。

影／宜蘭南館市場重機闖紅燈撞婦人 25歲騎士搶快釀禍恐罰5400元

宜蘭市南館市場路口發生一起嚴重機車相撞事故。25歲游姓男子騎乘500CC黃牌大型重機，疑似為了搶快違規闖紅燈，攔腰撞上剛買完菜準備回家的64歲許姓婦人，導致兩車連人帶車慘摔在地，雙方都受傷送醫。

餵食、地主放任生存致流浪狗咬傷人 律師曝這關鍵因素認定法律責任

高市南星計畫區周圍，流浪犬因有飼主棄養加上愛狗人士餵食，已達數百隻，傳出1年造成10餘人被狗追遭咬傷意外；律師吳春生指出，餵食流浪犬隻者，造成環境髒亂，以及工業區地主若管理土地不當，讓流浪犬生存，造成咬傷人事故，地主是否涉法律責任，關鍵須視是否為流浪犬隻的「佔有人」認定。

架設監控 鄰告共用走道侵隱私 法院駁回

基隆市林姓男子在某社區經營早餐店，於倉庫與許姓住戶房屋交界的橫梁柱裝監視器，許主張隱私權被侵害，提告求償精神撫慰金廿萬元；林稱為防竊及避免亂丟垃圾才裝設。基隆地方法院認定，遠距拍攝走道並無隱密性，不致攝及房屋內活動狀態，駁回請求；可上訴。

裝監視器是否侵權 看「合理隱私期待」

都市生活人口密集，民眾在住處或所住社區裝監視器是否違法？有律師分析，「合理隱私權期待」是法官判斷有無侵害隱私權的重要標準，民眾可針對自家環境拍攝，除非「社會正常生活習慣所允許」，不要對準鄰居及其他公眾出入場所，以免觸法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。