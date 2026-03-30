裝監視器是否侵權 看「合理隱私期待」

都市生活人口密集，民眾在住處或所住社區裝監視器是否違法？有律師分析，「合理隱私權期待」是法官判斷有無侵害隱私權的重要標準，民眾可針對自家環境拍攝，除非「社會正常生活習慣所允許」，不要對準鄰居及其他公眾出入場所，以免觸法。

律師林富貴表示，合理隱私期待是社會正常生活習慣所允許的拍攝行為，基隆林姓男子裝監視器被告獲判勝訴，主因裝監視器是為抓偷丟垃圾，避免環境衛生受影響，防止竊案造成治安事件，基於公共利益裝設，並非滿足個人利益，合乎比例原則。

「鏡頭對著哪裡是關鍵！」他說，民眾裝監視器，監看範圍應僅限於個人所有權所及者，除針對自家環境外，不得對準鄰居及其他公眾出入場所，縱使為防盜也應調整角度，只能向內拍攝自己大門等空間，不能對外拍攝公共場所，但該場所如有社會正常生活習慣所允許情形，不在此限。

若裝監視器者張貼告示警告行人，是否符合「預定免責條款」？他說，該條款須有民法的「雙方意思表示一致」，且不得違反公共秩序、善良風俗、誠實信用原則，但條款既未經公共同意，顯然剝奪民眾隱私權，應屬違反誠信原則而無效。

他說，無故利用工具及設備竊聽，或以錄音、照相、錄影竊錄他人非公開之言論、活動或身體隱私部位，構成妨害秘密罪，民眾自認遭「偷拍」，可提出告訴，另可提告侵權行為損害賠償。