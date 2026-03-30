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架設監控 鄰告共用走道侵隱私 法院駁回

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市林姓男子在某社區經營早餐店，於倉庫與許姓住戶房屋交界的橫梁柱裝監視器，許主張隱私權被侵害，提告求償精神撫慰金廿萬元；林稱為防竊及避免亂丟垃圾才裝設。基隆地方法院認定，遠距拍攝走道並無隱密性，不致攝及房屋內活動狀態，駁回請求；可上訴。

判決指出，林姓男子在基隆一處社區向吳姓男子租屋經營早餐店，以自己房屋當倉庫，中間相隔住戶許姓男子房屋，三房屋緊鄰；林二○二三年十月在倉庫與許的房屋交界之橫梁柱裝監視器，全天廿四小時攝錄。

許提告主張，監視器角度及拍攝內容，攝錄範圍有他房屋後門外出入空間，這是他與訪客出入必經之處，須有社區大門鑰匙或由住戶帶領才能進出，非屬不特定人得任意出入的公共空間，為隱私保護的合理保護期待範圍；林、吳未經同意裝設監視器，透過影像取得他生活作息、進出後門人員等相關資訊，已侵害隱私權。

許表示，監視器造成他心理及生活產生極大壓力、身心俱疲、精神痛苦，請求林、吳連帶賠償精神慰撫金廿萬元。

林稱，因倉庫及早餐店曾失竊，在共用走道上梁處裝監視器，目的是為辨識不明人士出入，並避免違規棄置垃圾，在於合理安全維護，而非針對許個人監控，拍攝範圍未逾越必要程度，且已調整鏡頭；拍攝內容僅限出入動線的概括畫面，並無放大、追蹤、散布或公開揭露許個人資訊情形。

法官依現場環境及影像查證，發現走道連接社區的對外鏤空門扇大門，大門內經過走道的人或在社區大門外者，均得看見人員進出走道情形，並無隱密性可言。

法官認定，監視器攝錄範圍雖包含許房屋後門及門外出入空間，但許房屋後門占畫面範圍僅約五分之一，且是遠距拍攝，而非直接照攝房屋後門，不致攝及房屋內活動狀態；林為防房屋遭侵入及避免違規棄置垃圾，維護居家安寧設監視器，沒有違反比例原則，未不法侵害許隱私權，許求償無理由。

房屋 監視器 後門 隱私權

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