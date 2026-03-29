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影／宜蘭南館市場重機闖紅燈撞婦人 25歲騎士搶快釀禍恐罰5400元

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市南館市場路口發生一起嚴重機車相撞事故。25歲游姓男子騎乘500CC黃牌大型重機，疑似為了搶快違規闖紅燈，攔腰撞上剛買完菜準備回家的64歲許姓婦人，導致兩車連人帶車慘摔在地，雙方都受傷送醫。

事發於昨天上午10時許，地點位於交通繁忙的舊城南路與昇平街口。根據路口監視器畫面顯示，當時游男騎著紅色黃牌重機沿舊城南路飛速奔馳，往宜蘭酒廠方向行駛；此時，64歲許姓婦人正騎乘普通重機從昇平街路口右轉。游男因閃避不及直接撞上，強大的衝擊力導致兩名騎士瞬間噴飛。

救護人員獲報趕抵現場，發現許姓婦人左臉嚴重血腫、出血，全身並有多處擦挫傷，所幸兩人送醫治療後均無生命危險。警方隨後對雙方進行酒測，都沒有酒精反應。

宜蘭警分局今天指出，初步調查游姓男子涉嫌闖紅燈釀禍，將依違反道路交通管理處罰條例第53第1項規定處以1800元以上、5400元以下罰鍰，呼籲市場周邊人車擁擠，用路人行經號誌路口務必遵照指示，切勿搶快，以免造成憾事。

宜蘭市南館市場路口一輛重機違規闖紅燈撞傷婦人，25歲騎士搶快釀禍，恐挨罰5400元。圖／警方提供
宜蘭市南館市場路口一輛重機違規闖紅燈撞傷婦人，25歲騎士搶快釀禍，恐挨罰5400元。圖／警方提供

宜蘭市南館市場路口一輛重機違規闖紅燈撞傷婦人，25歲騎士搶快釀禍，恐挨罰5400元。圖／警方提供
宜蘭市南館市場路口一輛重機違規闖紅燈撞傷婦人，25歲騎士搶快釀禍，恐挨罰5400元。圖／警方提供

重機 闖紅燈 救護人員

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