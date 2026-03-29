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餵食、地主放任生存致流浪狗咬傷人 律師曝這關鍵因素認定法律責任

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市南星計畫區周圍，流浪犬因有飼主棄養加上愛狗人士餵食，已達數百隻，傳出1年造成10餘人被狗追遭咬傷意外；律師吳春生指出，餵食流浪犬隻者，造成環境髒亂，以及工業區地主若管理土地不當，讓流浪犬生存，造成咬傷人事故，地主是否涉法律責任，關鍵須視是否為流浪犬隻的「佔有人」認定。

高市南星計畫區流浪犬造成10餘人被狗追遭咬傷意外，其中包括一名孕婦，另有人摔斷腿，由於有人餵養犬隻，以及鄰近工業區土地讓流浪犬可躲入區內生活，造成抓捕不易。

律師吳春生指出，由於有當地民眾遭流浪犬咬傷事故，若有人提出傷害告訴，餵食流浪犬的人雖並非實際養狗人，餵食流浪犬行為不違法，但若因餵食行為導致環境髒亂，恐已違反廢棄物清理法。

吳春生並表示，工業區有圍籬也有大門，但卻管制不森嚴，讓流浪犬得以自由進出在其內生存、繁衍，但是否構成法律責任關鍵需視地主是否被視為流量犬隻的「飼主」或「佔有人」。

吳春生說，若地主被認定為「實際管領人」，造成流浪狗在土地聚集，致環境衛生、安寧干擾或傷人事件，則地主可能面臨刑法第 284 條過失傷害罪，若傷害罪成立，則當事人可依民事求償；反之，若僅是土地被占用而無餵食行為，責任較難構成。

吳春生指出，若無法證明地主為流浪犬的「佔有人」，但流浪狗的聚集導致排泄物堆積、發臭造成環境髒亂，應可依廢棄物清理法對地主開罰。

高市沿海四路多隻流浪犬在夜晚成群結隊出沒。圖／鳳鳴里婆婆媽媽協會理事長洪秀菊提供
高市沿海四路多隻流浪犬在夜晚成群結隊出沒。圖／鳳鳴里婆婆媽媽協會理事長洪秀菊提供

高市沿海四路多隻流浪犬在夜晚成群結隊出沒。圖／鳳鳴里婆婆媽媽協會理事長洪秀菊提供
高市沿海四路多隻流浪犬在夜晚成群結隊出沒。圖／鳳鳴里婆婆媽媽協會理事長洪秀菊提供

流浪犬 流浪狗

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