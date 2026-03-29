她購買報廢車上路被攔查...卻是原車主被罰7200元 不服提告遭駁回

鄧姓女子將車輛報廢後賣給顏姓女子，顏女懸掛其他車輛車牌上路，在台東被警方攔下，發現駕駛報廢車；台南市交通局對鄧女依「報廢登記之汽車仍行駛」違規裁罰7200元、車輛沒入，鄧女不服提告，法院認定，法條明訂處罰對象為「汽車所有人」，駁回告訴。可上訴。

判決書指出，鄧姓女子將車輛報廢後，賣給顏姓女子，顏女懸掛其他車輛的車牌號碼，2024年3月12日上午11時許，在台9縣387.6公里處（北上）路段被台東縣警大武分局員警攔查，認定有「報廢登記之汽車仍行駛」違規行為，移送台南市交通局裁處。

交通局裁罰鄧姓女子7200元罰鍰、車輛沒入，鄧女不服，向高雄高等行政法院提起行政訴訟指出，她將報廢車輛賣給顏姓女子，是讓對方作為零件車使用，沒想到顏女會懸掛他車號牌行駛於道路，交通局應該對顏女裁罰。

交通局指出，顏女駕駛報廢車輛被攔查，經員警查詢車牌號碼與車型、廠牌不符，查看引擎號碼車籍狀態為一般報廢；車輛經報廢登記後，就不得行駛於道路，鄧女身為車主，不委託環保單位處理回收，也應善盡管理之責，不應讓第三人駕駛，卻將車輛賣給顏女，違規事實明確。

法院指出，關於本項違規，道路交通管理處罰條例是以在監理機關登記的「汽車所有人」為處罰對象，規範目的應在課予汽車所有人妥善保管及處分車輛義務；鄧女既已在2019年9月5日辦理報廢登記，之後卻讓顏女懸掛其他車輛車牌而駕駛報廢車，任由其行駛上路。

法院審酌，鄧女負有監督管理報廢車輛不得再行駛上路義務，其行為客觀上已形成道管條例所欲防範風險危害，確有「報廢登記之汽車仍行駛」違規行為事實明確，其主觀上至少具有過失，亦可認定；交通局裁罰認事用法均無不當，鄧女訴請撤銷，為無理由，應予駁回。