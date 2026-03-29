人夫陪老婆墮胎滿臉心疼 翻對話才知孩子的爸是她「前男友」

陳姓女子和陳姓男子結婚多年，卻始終忘不了李姓前男友，去年2月間，陳女懷孕人工引產後，陳男意外在她手機發現陳女在婚後仍與李男「勾勾纏」，追問陳女才知道流產的胚胎不是他的種，陳男不滿李男介入他們夫妻感情，提告求償50萬元，法院判李應賠償40萬元。可上訴。

判決指出，陳女和陳男結婚前和李男曾為男女朋友，陳女事後和陳男結婚，但仍未與李男斷乾淨；去年2月間，陳女察覺自己懷孕，但不想將孩子生下來，便與陳男一起到婦產科診所做人工流產。

事後陳男查看陳女手機，發現陳女和李男互動曖昧，他第六感察覺到當初流產的孩子可能不是他的種，追問才知道陳女在婚後仍與李男糾纏不清，流產的胎兒確實可能是李男的孩子。

陳男聽到訊息後氣炸，提告向李男求償50萬元，並和陳女離婚；李男挨告後則辯稱在陳女離婚後兩人就沒聯繫，兩人只是普通朋友。

但法官檢視陳女和李男訊息，兩人不僅互相分享目前行蹤，還互傳「你忙不忙我都想跟你一起睡，但不是為了幹嘛才跟你睡」、「在台中的時候很好，我感覺你那時候也沒有拘束，你敢直接牽我的手在路邊走，那時候我才覺得我們真的像情侶」。

另外，陳女做人工流產後還曾傳訊給李男「你有了解過我的不安嗎，你知道我拿掉小孩心裡有多難受嗎？我決定拿掉的沒資格提難過？退其次說，他看到我吃術後的藥一臉心疼，你有心疼過嗎？」

法官認為，若陳女和李男沒發生過關係，為何陳女要把拿掉小孩的心情告訴李男，且將陳男的反應與李男反應對比，可見雙方應有發生過性行為導致陳女懷孕，且陳女和陳男離婚後，陳女隨即和李男多次出國，不採信李男說法，審酌雙方經濟狀況，判李男應賠償40萬元。可上訴。