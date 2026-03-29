恐怖老爸榔頭敲女、揮刀砍妻 涉違反保護令起訴

新北市一名林姓家暴男與葉姓前妻離婚後，雖與前妻和2個女兒同住在蘆洲，但2年前便已獲法院核發保護令。不料今年1月28日林男於住處，再度跟前妻、女兒口角，竟持榔頭攻擊女兒頭部，還揮舞鋸齒刀追砍前妻，遭新北地檢署依家庭暴力防治法違反保護令罪嫌起訴。

起訴指出，林男因對前妻家暴，早在2024年7月23日，便由新北地院家事法官核發通常保護令，並當庭向林男宣示。同月31日再由轄區警方以電訪告知執行，要求林男不得對前妻實施身體或精神上不法侵害，也不得對前妻有任何騷擾的聯絡行為，保護令有效期間為2年。

不料今年1月28日深夜11時5分，林男因細故與前妻和2個女兒爆發口角，竟先持榔頭攻擊2個女兒頭部，前妻見狀護女心切，衝上前試圖壓制林男，卻遭林男朝右前胸狠咬一口，接著改持鋸齒刀揮舞、追砍前妻成傷。

林男前妻經送醫，共受有前胸壁開放性咬傷，及右手和左手臂遭鋸齒刀劃破各縫2針。警方原將林男依殺人未遂送辦，但宅心仁厚的前妻卻告訴檢警，她不知道林男有沒有要殺她的意思，如果要的話「應該會選比較利的工具」，並與2個女兒均就傷害部分撤告，因此檢方僅起訴其違反保護令部分犯行。