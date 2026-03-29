台中男澳洲搭友車出車禍骨折 勞動力減35％求償千萬二審判賠四成

台中市黃姓男子在2020年底時，已錄取澳洲一間屠宰場的工作，月薪約8萬元，黃在錄取前，與潘姓友人等人，相約前往釣魚，途中由潘男駕駛，未料行駛中因天雨，加上潘在過彎時速度略快，導致車輛失控，撞上對向車道聯結車，造成黃有脊椎斷裂、胸骨骨折等傷勢，黃驗傷後，認勞動力有減損35％，向潘求償1245萬餘元，一審判潘得賠637萬元，二審認部分薪資需用台灣平均薪資計算，改判賠408萬元。

判決指出，黃姓男子在2020年底時，錄取到澳洲一間屠宰場的工作，月薪約8萬元，黃男在到職前，先在同年11月14日，相約與潘姓、何姓友人前往釣魚，由潘男駕駛車輛前往，過程中因天雨路滑，加上潘過彎時車速過快，導致車輛失控，衝向對向車道，撞上一輛聯結車，事故造成黃男腹腔内出血、脊椎斷裂、胸骨骨折錯位等傷勢。

黃男返台由醫院檢查後，院方認定黃的勞動能力有35％的減損，黃男認事故發生，與潘男的過失有關，向台中地院提出損害賠償告訴，主張事故造成他在澳洲無法工作的損失、精神慰撫金等，總計1245萬元。

台中地院簡易庭審認，依據澳洲政府提供的事故報告，認定當時天雨，但潘男仍以時速100公里的高速入彎，導致輪胎抓地力不足，橫向滑移後，越線逆向撞擊對向聯結車，潘男未減速的駕駛行為有過失，應負損害賠償責任。

一審計算後，認定潘男需賠黃男在澳洲無法工作的薪資損失、未來勞動力的工作減損、精神慰撫金等，總計637萬元。

潘男不服上訴，二審審認，黃男與屠宰場簽約的工作時間從2021年3月至2024年7月，該段可以澳洲的月薪6萬5396元計算，而後續黃男因車禍造成勞動力減損的薪資損失，需用台灣的平均月薪資2萬8590元計算，重新計算後，改判賠408萬餘元，仍可上訴。