不滿陸配罵台灣政府、浪費健保 男洗腎室罵她賤女人代價6萬

新竹蔡男長期在醫院洗腎，疑因不滿同樣洗腎的中國籍楊女批評政府、浪費台灣健保資源，竟在洗腎室辱罵她賤女人、雞八毛，甚至做出吐口水動作。楊女氣憤提告，求償10萬要求登報道歉。新竹地院審理後，依公然侮辱罪判處蔡男拘役20天、應賠償6萬元。

判決書指出，楊女與蔡男均在台大醫院生醫醫院竹東院區洗腎，雙方洗腎時間重疊。蔡男疑因對楊女的中國籍身分懷有敵意，自2024年2月13日至3月2日期間，接續在多人共聞之洗腎室內，辱罵楊女「臭女人、賤女人、雞八毛」，並對其做出吐口水動作。

蔡男矢口否認公然侮辱犯行，辯稱沒有罵那麼難聽，只是碎唸她中國人不要臉。楊女控訴，蔡男常罵他賤女人、臭機掰、滾回中國不要浪費台灣的健保資源；刑事部分，新竹地院依公然侮辱罪判處蔡男拘役20天。

民事部分，楊女主張，蔡男在特定醫療空間長期侵害其名譽，且案件經報導後，讓她成為鄰里議論焦點，使長期洗腎、身心脆弱的她倍感壓迫，精神受有莫大損害，因此要求蔡男賠償10萬精神慰撫金，並需在全國版報紙刊登判決書內容以回復名譽。

法官審理時，蔡男坦承有上述言論，但辯稱是雙方互罵。蔡男指控，是楊女先批評政府不好、聲稱台灣男人都在大陸養小三，他才反擊叫楊女「回自己的國家」，不要動用台灣健保資源。蔡男表示刑事部分曾想和解，但因楊女拒絕才未達成。

新竹地院審理後認為，蔡男在公共場合辱罵穢語之行為，確實侵害楊女名譽權，審酌雙方身分、地位及蔡男侵害時間非短等情狀，認定精神慰撫金以6萬元為適當。至於登報道歉部分，法官依據憲法法庭判決意旨，認為強制道歉違憲，且網路公告判決已達回復名譽效果，駁回此項請求，全案仍可上訴。