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不滿大樓對門鄰居關門聲音大...他竟拳打腳踢 拘役50日還要賠5萬餘元
台南市賴姓男子僅因認為大樓對門劉姓鄰居關門聲音過大，竟對劉拳打腳踢，劉報警提告，台南地院一審將賴依傷害罪判處拘役50日；賴不服上訴，全案目前在台南高分院審理中。劉同時提出民事損害賠償訴訟，台南地院新市簡易庭認定賴應賠償精神慰撫金等共51020元。
判決書引用台南地檢署起訴書指出，賴姓男子與劉姓男子是台南市永康區一間大樓13樓層的鄰居，賴因不滿劉的關門聲音過大，去年3月2日下午4時許，竟在雙方住家門口，先用腳踢劉的肚子，再徒手攻擊劉，使劉受有背部、胸部、左側膝部、右側大腳趾挫傷及頭部鈍傷等。
台南地院審理時，賴承認犯行，法院裁定依簡式審判程序審理；審酌賴僅因相鄰關係聲響糾紛，即恣意動手傷害人，賴自我情緒控制能力不佳，考量其承認犯罪，然未與劉達成和解或獲得原諒，及賴的素行、犯罪目的、動機及家庭生活經濟狀況等，依傷害罪判處拘役50日。
劉再提起民事請求損害賠償訴訟，新市簡易庭認定，醫療費用1020元，有醫院收據為證，應屬有據；賴的犯行讓劉身體及精神上受有相當痛苦，劉請求賠償精神慰撫金亦屬有據，考量雙方學歷、身分、地位、收入等，於5萬元範圍內，尚無不當，賴共應賠償51020元。
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