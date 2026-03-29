靠法扶打贏官司獲賠130萬 他竟忘恩不付律師費遭強制執行

新竹戴男接受法律扶助打官司，獲賠130萬後卻未依規定繳回律師費，法扶基金會催告未果，向法院聲請強制執行。新竹地院審理後，認定戴男獲取利益已超過百萬元，依法應全額回饋律師費，裁定戴男須給付法扶基金會3萬3000元，並准予強制執行。

判決書指出，戴男於2017年2月21日就一起刑事附帶民事案件向法律扶助基金會新竹分會聲請扶助，經審查後獲准全額扶助。該案後續經新竹地院和解確定，戴男因此獲得130萬元賠償。

法扶基金會主張，依法律扶助法規定，若受扶助人透過訴訟取得財產利益，且金額超過100萬元，應全額返還基金會代墊的律師酬金。本案戴男獲得的130萬元已達標準，因此應繳回全部律師費3萬3000元。

基金會指出，已寄發回饋金催告函，要求戴男在期限內繳納，但戴男收受後未予理會，也未提出任何覆議或異議，導致款項遲未給付，遂向法院聲請強制執行。

法官審理時查閱和解筆錄、結案審查表及回饋金審查決定通知書，確認戴男確實因法扶協助獲取超過100萬元的利益。根據法律扶助法及相關回饋金標準規定，受扶助人取得標的價值超過律師酬金及必要費用100萬元以上者，應回饋全部律師費用。

法官認定，基金會請求返還3萬3000元回饋金及利息於法有據，戴男須依法給付法扶基金會3萬3000元，並准予強制執行。