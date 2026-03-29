女房仲花15萬教唆他砸店被判刑3月 不夠付罰金他社群開撕又被判刑

黃姓女房仲不滿被公司資遣，以15萬元代價教唆林姓男子去砸店，2人均被判刑3月確定，林還要被沒收犯罪所得；林見刑期易科罰金加上沒收要繳納27萬元，要求黃女再給12萬元遭拒絕，林便在臉書公布她個人隱私資訊，台南地院依違反個人資料保護法判刑2月。可上訴。

黃姓女子過去不滿被台南市北區一間房仲公司資遣，2024年5月以20萬元代價，教唆前同事林姓男子砸店；林應允並於晚間持榔頭、手肘敲擊公司大門及櫥窗玻璃致碎裂（損失約10萬元），事後拿到15萬元報酬。案經偵辦，黃女與林分別依教唆毀損、毀損罪判刑3月確定。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，林姓男子面臨3月徒刑（得易科罰金12萬元），以及法院要沒收15萬元犯罪所得，認為自己得不償失，要求黃女再支付12萬元給他；黃女拒絕，2024年12月底，林多次傳送LINE文字及語音訊息，表示要公開黃女的刑事犯罪以及個人隱私內容。

林見黃女仍未給錢，在黃女私人臉書頁面及其使用的粉絲專頁留言「教唆我去砸」、「黃小姐，刑事判決出來了，一直閃避」、「跟舊同事全部搞砸人際關係」，甚至提到黃女不顧已婚身分與男性交往等，並張貼黃女診斷證明書、判決書、不起訴處分書等個人資訊照片。

黃女報警提告，檢方偵訊時，林承認有在臉書留言，但表示他與黃女有說好24萬元一人付一半，黃女做的這些都是事實，他只是說實話，讓別人知道黃女做這麼多不負責任的事情，並沒有影響黃女的家庭；黃女提出LINE語音錄音及對話截圖，證明她從未承諾要支付12萬元。

黃女傳訊「當初說出事自己會擔，沒信用的是你，現在還要我幫你出一半，那我的部分你有要擔一半嗎？之前就說過，我自己出來自首，我就是負擔我自己的了」；林則傳訊「你影響到我的家庭，那我也來影響你的家庭」、「你給我不負責任沒關係，我們就來亂」。

林揚言「我就是要讓人知道你這個人多麼惡質」、「我是把我知道的事公諸於世」、「我都說好了，包括你的哈尼」，要求黃女給付12萬元；檢方認定，林觸犯恐嚇取財未遂罪嫌及非法利用個人資料罪嫌，犯意各別、行為互異，依法提起公訴。

台南地院審理時，林承認犯行，法院不經通常程序，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑；審酌林未能克制情緒及理性處事，使黃女隱私受到損害，兼衡犯後態度、動機、目的、手段及所生危害，教育程度、家庭生活狀況等，依犯非法利用個人資料罪判刑2月。