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市府聯合稽查時間貼在辦公桌隔板 跑照業者看到外傳 2人涉犯洩密罪

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市政府都市發展處林姓約僱人員，把公安聯合稽查出勤表張貼在辦公桌隔板，王姓跑照業者去辦公時看到後，通知他人稽查日期。檢方認定兩人涉犯洩密罪，考量無前科且認罪，處分兩人緩起訴，但要分別支付公庫3、5萬元。

檢方調查，林男受雇基市府擔任都發處使用管理科約僱人員，負責七堵區公安申報及執行聯合稽查工作。王男是建築師事務所的助理，負責處理建築執照、使照及建築物公共安全檢查申報等申請業務，俗稱「跑照業者」。

基市府維護公共安全聯合稽查作業要點規定，為落實查核績效，行前應保密。公務員服務法也規定，公務員有絕對保守政府機關秘密義務，對於機密事件，無論是否屬主管事務，均不得洩漏。

檢方指出，公安聯合稽查小組出勤表屬國防以外應秘密文書資料，依作業要點應予保密。林男長期擔任聯合稽查小組稽查人員，也沒有不能注意的理由，竟疏未注意，把各月出勤表張貼在他的辦公桌屏風隔板外側，讓使管科以外人員在辦公室都能看見。

王男前年1月2日起至去年2月10日間，多次前往使管科向林男或其他職員辦理公共安全申報業務時，看到林男張貼在隔板的出勤表，明知內容應保密，仍以通訊軟體LINE告知他人。

兩人洩漏國防以外應秘密消息，經檢察官簽分及法務部廉政署移送偵辦。檢察官偵查後，認定林男涉犯刑法第132條第2項公務員過失洩漏國防以外應秘密文書罪，王男涉犯同條文第3項非公務員洩漏因業務知悉應秘密消息罪，均可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

檢方審酌兩人20年內未曾因犯罪被判刑，並因一時失慮才觸法，且犯後坦承犯行，深表悔悟，歷經偵查程序應有所警惕，加上兩人為所生危害不大，犯罪情節尚屬輕微等情狀，認以緩起訴處分為適當。緩起訴期間均為1年，林應支付公庫3萬元，王應支付公庫5萬元。

基隆市政府都發處林姓約僱人員，把公安聯合稽查出勤表張貼在辦公桌隔板，王姓跑照業者看到後通知他人，檢方認定兩人都涉犯洩密罪。聯合報系資料照
基隆市政府都發處林姓約僱人員，把公安聯合稽查出勤表張貼在辦公桌隔板，王姓跑照業者看到後通知他人，檢方認定兩人都涉犯洩密罪。聯合報系資料照

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