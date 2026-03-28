獨／國道客運拋錨停路肩…沒做「這件事」害撞車 駕駛和國光客運判賠284萬

國光客運拋錨停國道後車撞上，沒做這些動作下場慘，法院判賠284萬餘元。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

國光客運張姓駕駛車在國道一號北向7.8公里處，因車輛故障靠該路段外側路肩停放，遭後方擔任保全公司主管的王男的汽車撞上，王男及副駕兩人受有粉碎性骨折等傷害，張未擺放車輛故障標誌、未開警示燈，王男也超速及未意車前狀況，各自負擔50%過失責任，法官判決張男與國光公司要連帶賠償共284萬餘給王男等兩人。

基隆地院判決書指出，國光客運張姓駕駛2023年1月24日下午5時45分，開客運車沿國道一號往北方向行駛，在北向7.8公里處，因車輛故障靠該路段外側路肩停放，王男開自小客搭載許女下午5時51分經過時撞上大客車車尾。

王男右側遠端股骨開放性與粉碎性骨折、右側脛骨近端骨折、左側第6、7肋骨骨折、右側手肘骨折、左手大拇指掌骨骨折等。坐副駕駛座許女右側股骨頭骨折脫位、右側肱骨骨幹骨折、口腔傷口癒合不良併蜂窩性組織炎及膿傷、身體多處擦挫傷等傷害。

王男主張案發當時已接近傍晚，天色昏暗，該處並無路燈，大客車未在後方100公尺以上處擺放車輛故障標誌，全車未開啟任何警示燈，幾乎看不見，當他看見大客車時，已不及閃避或煞停，自後方追撞大客車車尾。

王男提告求償519萬餘元，包括醫療費用33萬、受傷害住院期間專人看護21萬、因所受傷害無法工作1年薪資損失84萬、精神慰撫金120萬。另因勞動能力減損17％，每月薪資7萬，計算至65歲止，依霍夫曼式計算法，勞動能力減損258萬餘元的損害，總共求償519萬餘元；許女醫療．看護等費用共求償143萬餘元。

張姓駕駛對部分醫療等費用質疑，並指勞動能力減損比例並未說明鑑定依據，王男傷勢尚可能因復原而有所變化、非永久失能。

張姓駕駛並指出，依交通部公路局網站之計算安全距離方式與煞車距離表格，王男發覺大客車至停止所耗費距離需34.7公尺，顯見王的速度即使及時察覺，亦無足夠距離可供其煞車，王男與張他同為肇事原因、疏失情節相當，王男也應負50%過失責任。

法官說，張男對未放故障標誌，未開啟警示燈並未爭執；而當時雖為夜間無照明光線，但仍有路上往來車輛車燈照明得以辨識路況，王男警詢時稱當時行車速率約時速80公里，而路肩車道限速時速60公里，王男有超速及未注意車前狀況疏失。

法官依鑑定認為王男和張姓駕駛各應負50%過失責任。判決張姓駕駛和國光客運要負連帶賠償責任，賠給王男239萬、許女44萬餘元，共計284萬元。可上訴。