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士林分署4月7日聯合拍賣會 南港30筆土地逾6億元首拍

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

法務部行政執行署士林分署將在4月7日下午3時，在士林分署一樓拍賣室舉辦「123聯合拍賣會」，本次最受矚目的焦點，莫過於滯欠所得稅大戶黃任中案的擔保人名下、總價值破6億元的南港區土地首度釋出，此外，淡水與北投更有兩處「捷運宅」進入第4次拍賣，底價遠低於市價，屆時將吸引不少投資客與自住族目光。

士林分署表示，本次不動產標的遍及雙北地區，包括新北市淡水區英專路一處兩層樓房屋，總坪數約46.76坪，含增建部分約7.99坪，鄰近鄧公國小、淡江大學及淡水捷運站，兼具學區與交通雙重優勢，現為第4次拍賣，底價1032萬元。

另外，台北市北投區溫泉路一處3層樓透天厝，總坪數約116.45坪，含各樓層及頂樓加蓋增建部分約54.53坪，同為第4次拍賣，底價為4991萬元，鄰近新北投捷運站、北投國中、北投公園，交通便利、生活機能完善。

除了上述房產外，還有位於內湖、北投、士林、八里等地區之多筆土地，及1個龍巖靈骨塔位。

士林分署說，拍賣會上還有受法務部行政執行署台北分署囑託拍賣滯欠大戶黃任中綜合所得稅案的楊姓擔保人所有，位於台北市南港區麗山段一小段24筆土地及同區段二小段6筆土地，共計30筆，分7標進行第1次拍賣。

上開土地總面積達12萬8355平方公尺，權利範圍均為全部，各標底價介於3526萬元至2億2330萬元間，總底價高達6億426萬元。

士林分署提醒，本次不動產兼採通訊與現場投標方式，有意採通訊投標者，請至分署網站下載相關文件，填妥後於開標前1日，以雙掛號寄送至內湖康寧郵局第52號信箱，逾期無效。

士林分署拍賣臺北市北投區三層樓透天厝。記者翁至成／翻攝
士林分署拍賣臺北市北投區三層樓透天厝。記者翁至成／翻攝

士林分署拍賣新北市淡水區英專路的兩層樓學區捷運宅。記者翁至成／翻攝
士林分署拍賣新北市淡水區英專路的兩層樓學區捷運宅。記者翁至成／翻攝

士林分署拍賣南港區麗山段土地。記者翁至成／翻攝
士林分署拍賣南港區麗山段土地。記者翁至成／翻攝

士林分署4月7日「123全國聯合拍賣會」海報。記者翁至成／翻攝
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法務部 土地

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