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Z字形移動、釋放錨爪勾斷海纜 宏泰貨輪大陸籍船長判賠1822萬元

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

中華電信台澎3號海底電纜將軍漁港西北方6浬處去年2月底發生斷裂，檢方追出多哥籍宏泰貨輪王姓船長涉駕船在海纜線上方做Z字形移動，且釋放錨爪勾斷海纜線，影響台灣本島與澎湖間通信，一、二審均認他毀壞纜線罪判3年確定，中華電信也提民事求償，台南地院判賠1822萬餘元。

台南地院認王毀壞纜線線判刑3年，不服上訴，台南高分院於去年8月間駁回上訴確定。王已在監執行，經合法通知，他拒絕出庭而拒絕出庭而未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀作任何聲明或陳述。但王曾表示沒有蓄意破壞之意。

中華電信台南營運處主張，王為多哥共和國籍「宏泰58」貨船船長。王預見駕駛貨船至台南北門區外海5浬處公告禁錨警戒區下錨，並任由船隻流錨。自去年2月22日晚間9時30分許起至同年月25日凌晨3時許止，指示大陸籍2船員將貨船6節錨鍊及錨爪釋放下水，然錨爪未確實固定在海床上，任其船身於海面上以Z字型徘徊。

海巡署人員接獲通報，25日凌晨2時30分許，由第四海巡隊人員駕駛船艇前往該地點驅離並要求起錨離開，而貨船於同日凌晨3時8分許完全起錨，期間其纜線因不堪貨船船錨外力拉扯而完全斷裂，無法正常傳輸通訊信號。

中華電信於凌晨3時3分許，收到纜線機房斷線無訊號通知後，3時24分許通報海巡署，第四海巡隊人員隨即攔停貨船，並請貨船回台南安平商港配合調查而查獲。

中華電信因而請求王賠償修復纜線支出，包括海纜修繕船費用1327萬餘元、戒護船費用184萬餘元、海纜及接續材料費用118萬餘元、料具搬運費用61萬元、駐海纜船人員費用18萬餘元、機房配合測試人員費用37萬餘元，及委託辦理引水、拖船及船務代理費用182萬餘元，合計1930萬4160元。

台南地院認為，該纜線於2014年6月30日建設完成，至王毀損纜線已使用超過10年，依行政院所頒固定資產耐用年數表及固定資產折舊率表，以耐用年數計算，有關海纜及接續材料費用118萬餘元，此部分更換材料費用折舊後金額應為10萬餘元，加計其餘費用支出，得請求王賠償總金額為1822萬2398元。

宏泰58貨輪陸籍王姓船長毀壞纜線罪一、二審均判刑3年確定，在監服刑，中華電信請求侵權行為損害賠償，台南地院判他應賠償1822萬餘元。圖／本報資料照
宏泰58貨輪陸籍王姓船長毀壞纜線罪一、二審均判刑3年確定，在監服刑，中華電信請求侵權行為損害賠償，台南地院判他應賠償1822萬餘元。圖／本報資料照

海巡署 海底電纜 將軍漁港

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