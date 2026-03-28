台東偏鄉遭跨區「鎖定取締」？民怨炸鍋 警方強調依法取締

台東知本地區近期傳出交通執法爭議，多名民眾質疑警方取締方式不當，甚至有「跨轄執法」、「深夜追車」等情形，引發地方議論。議員質疑執法是否過當，恐影響警民關係。警方表示，員警執法均依職權辦理。

大武警分局回應，員警執法均依職權辦理，對於交通違規依法可進行取締告發。由於美和派出所與知本派出所轄區相鄰，對於交界處違規行為仍有取締責任。不過，已要求員警避免不必要的跨轄執法，以免引發民眾疑慮，對於可勸導事項，也將以勸導優先。

有民眾提供照片並指出，知本地區原屬台東警分局知本派出所轄區，但卻經常見到大武警分局美和派出所員警出沒執勤，質疑是否因警力配置問題，導致跨區執法頻繁。更有民眾反映，部分員警執勤時未開巡邏燈，甚至出現追逐駕駛情形，恐增加交通風險。

民眾表示，深夜時段常可聽見汽機車高速呼嘯而過，疑似超速行駛，但未見警方積極取締；反倒是農民辛苦工作後，因臉色潮紅或安全帽未繫妥等情況，遭警方攔查甚至開單，讓人感到執法標準不一。

不少議員曾接獲類似投訴，認為警方執法應以勸導為主，避免過度開罰影響民眾觀感。縣議員方賢仁認為，員警應避免採取埋伏或追車等高風險執法方式，建議多運用科技設備蒐證，以兼顧執法人員與民眾安全。

他也強調，酒駕防制應維持「零容忍」，但在部落豐年祭等文化活動期間，可適度調整臨檢方式與時機，減少誤解。

另名議員古志成則直言，警方執法應遵守比例原則，最重要的是「不要針對部落」。他指出，過去曾有長者因未打方向燈被攔查並要求酒測，甚至有民眾返家後仍遭警方要求酒測的案例，質疑執法是否過當，恐影響警民關係。

警方也表示，因應清明連續假期將至，已加強交通大執法，重點針對酒駕、超速、闖紅燈及未依規定配戴安全帽等違規行為，透過路檢與機動巡查降低事故風險。

台東知本地區近期傳出交通執法爭議，多名民眾質疑警方取締方式不當，甚至有「跨轄執法」、「深夜追車」等情形，引發地方議論。圖／民眾提供