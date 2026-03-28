快訊

IG不能偷看限動了？她實測崩潰 1舉動還會被排最前面

日圓貶破160「甜到出汁」 換10萬日圓現省2,070元、多吃10碗拉麵

剛認識害羞又安靜？「3星座」熟了秒變人來瘋 完全認不出來

聽新聞
0:00 / 0:00

「人肉提款機」惹殺機！中年保全KTV勒斃傳播妹 國民法官判15年

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園范姓中年保全因渴求戀愛感，常與杜姓傳播妹約唱，不滿對方3個月內索討9萬元且見面次數頻繁，2024年聖誕夜前夕在KTV包廂內憤而勒斃杜女，桃園地院國民法官庭昨審結，依殺人罪判處范男有期徒刑15年，目前范男仍羈押中，本案可上訴。

起訴指出，56歲范詠棠2022年間在酒店結識比他小13歲的杜姓傳播妹，對她心生愛慕，後因杜女主動聯繫，雙方約定自2024年9月起，每月在KTV約會，由范男負擔所有費用，以此換取「戀愛的感覺」，杜女後來頻繁以見面拍照、玩遊戲等名目，將范男當成人肉提款機，向經濟狀況不佳的范男索取至少9萬元。

2024年12月23日下午2人又約，歡唱過程中，杜女提起這是當月第2次出來唱歌，范男應該要多付點錢，這說法惹惱范男，認為杜女明知他的經濟狀況不好，為了見她，已經借款舉債度日，卻仍向他要錢，在無法忍受杜女索錢無度下起殺意。

檢警調查，當天下午3時25分至4時17分間，范男趁與杜女同坐沙發時，以右臂從杜女後方勒緊頸部，見杜女掙扎、反抗，於是將她壓制在沙發上，改以雙手緊掐杜女頸部，再摀住口鼻，過程中踩杜女胸口2、3下，女子當場窒息失去意識。

范男行凶後，隨即杜女從沙發拖到包廂門口，等店員傍晚5時37分要求范男結帳換包廂時，范才撥打110向警方自首，桃園警方據報將杜女送醫急救，當晚6時45分仍不治。

國民法官庭認為，被告范男認為自己在這段關係中投入很多感情，但被害杜女卻只在意金錢上的要求，由於被告經濟能力有限，長期下來壓力很大，也積累不滿情緒，甚至案發前就對杜女起殺心；案發當天，范男認為杜女態度敷衍，因此下定決心要殺她，用雙手長時間掐壓杜女頸部，即使對方拼命掙扎也未停止，手段殘忍，而杜女之死對家族和未成年子女造成難以彌補的極大傷害。

國民法官庭考量，被告范男智力正常、有穩定工作，但在人際互動和情緒管理上有問題，過去還有家庭暴力的紀錄；雖然犯案後主動報警承認犯行，但他比較在意的是犯罪對自己造成的影響，對於反省己身和向被害杜女家屬道歉的態度有限，加上社會復歸與再犯的可能性評估不佳，判處有期徒刑15年。

桃園范姓中年保全認識杜姓傳播妹後，兩人自2024年9月間約定，每月相約KTV歡唱約會，但因范男經濟情況不佳，每次見面遭杜女索取金錢無度起殺意，同年12月23日下午當月二度相約時，范趁機徒手勒斃杜女，桃園地院國民法官法庭昨依殺人罪將范判處15年徒刑，本案仍可上訴。記者陳恩惠／攝影
桃園范姓中年保全認識杜姓傳播妹後，兩人自2024年9月間約定，每月相約KTV歡唱約會，但因范男經濟情況不佳，每次見面遭杜女索取金錢無度起殺意，同年12月23日下午當月二度相約時，范趁機徒手勒斃杜女，桃園地院國民法官法庭昨依殺人罪將范判處15年徒刑，本案仍可上訴。記者陳恩惠／攝影

殺人 保全 未成年 KTV 國民法官 家庭暴力

延伸閱讀

開BMW拿中低收證明…撞死人只願賠18萬 家屬斥：雙手一攤只想擺爛

補教師偷拍女學生稱每月更新！律師辯「22歲心智未成熟」 法官狠打臉

群毆後將人丟包急診室…死者母說情「賠償誠意十足」 改判8年

池袋寶可夢中心情殺2死！女店員去年報案遭跟騷 前男友曾當場被逮

相關新聞

「人肉提款機」惹殺機！中年保全KTV勒斃傳播妹 國民法官判15年

桃園范姓中年保全因渴求戀愛感，常與杜姓傳播妹約唱，不滿對方3個月內索討9萬元且見面次數頻繁，2024年聖誕夜前夕在KTV包廂內憤而勒斃杜女，桃園地院國民法官庭昨審結，依殺人罪判處范男有期徒刑15年，目前范男仍羈押中，本案可上訴。

桃園男預告雙北捷運站恐攻遭求重刑 「下一個張文」案逆轉

多年前po斬首文遭法辦的林姓男子，去年12月於北捷無差別殺人事件後，又四處po文，推測雙北捷運線39站將成下波恐怖攻擊地點，揚言「下一個張文，會出現」，桃園地檢署依恐嚇公眾罪起訴求重刑，桃園地院變更法條依妨害秩序罪審理，認不符恐嚇構成要件判無罪。

清明節連假後標好康 新北分署聯合拍賣會法拍查扣車輛、股票、房地

清明節連假過後，法務部行政執行署新北分署將於4月7日舉行123聯合拍賣會，拍賣標的物包括自用小貨車、3檔實體股票及店舖、住宅和29筆土地，新北分署歡迎有自用需求或投資興趣民眾踴躍參與競標。

排水槽、鐵皮遮板及採光罩突出… 地主控鄰戶「占用」土地勝訴

徐姓男子控訴前年9月間因鄰戶設置頂樓排水槽、1樓鐵皮遮板及採光罩，無權占用其土地上空，請求拆除地上物外求償不當得利，鄰戶則稱該地為既成道路，相關設施對徐沒有影響，並無損失可言，法官認鄰戶無權占用，應拆除該施設外，依其土地申報地價年息1％計算不當利益。

影／慣竊變裝專挑堤外機車置物箱行竊 警遠端監控逮現行

慣竊林姓男子變裝專挑新北市堤外機車置物箱行竊，板橋警方利用監視器遠端監控，日前發現林男再度犯案，迅速趕抵依現行犯逮捕，查扣贓證物及現金2000元。警詢後依竊盜現行罪嫌移送新北地檢署偵辦。

高雄婦恍神撞輕軌列車肇逃 吃罰單還涉刑法吃官司

高雄市輕軌列車昨天在前鎮區高雄軟體科技園區前，遭騎機車婦人擦撞，婦人經旁人幫忙牽起倒下的機車後，逕自騎車離開車禍現場，警方通知婦人到案，婦人因此吃上過失妨害舟車行駛安全罪，並因闖紅燈及肇事逃逸還得受罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。