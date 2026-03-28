快訊

稱戰火還未結束…川普曝有「3554個伊朗目標」待炸 傳航母趕赴戰區

獨／民進黨密談新竹市長人選 傳鎖定「醫工博士」莊競程

李昌鈺87歲辭世…生前曾說要器捐 專家曝年齡非關鍵「這事」最重要

聽新聞
0:00 / 0:00

涉瀝青弊案 前北市副總工程司再審改判不受懲戒

中央社／ 台北28日電

前台北市工務局副總工程司喻銘鋒涉及北市瀝青弊案，高院更一審判刑4年1月，懲戒法院判決撤職並停止任用2年確定。喻男刑事部分判無罪確定後提起再審，懲戒法院日前改判喻男不受懲戒。

承包北市養工處工程的廠商為取得較高利潤，以銑刨厚度不足、減少瀝青鋪設厚度等偷工減料方式減少成本增加盈餘，並自民國91年起以交付現金賄款或招待飲宴、理容店、卡拉OK消費等方式，行賄喻銘鋒等公務員。台北地檢署依貪污等罪起訴喻銘鋒等人。台北市政府將喻男停職，移送懲戒。

台灣高等法院更一審判處喻男有期徒刑4年1月，褫奪公權2年，最高法院撤銷發回，高院更二審審理期間，懲戒法院判決。喻男撤職並停止任用2年確定。

高院更二審改判喻男無罪，最高法院駁回上訴確定。喻男以原確定判決以更一審刑事判決為基礎，據以認定喻男有收受賄賂行為，但最高法院後來判決喻男無罪確定，原確定判決的基礎已變更，向懲戒法院聲請再審。

懲戒法院認為，最高法院已判決喻男無罪，且查無積極事證足以證明喻男有移送意旨所指違失行為，3月25日廢棄原判決，判決喻男不受懲戒。可上訴。

最高法院 瀝青 北市

延伸閱讀

南港輪胎前副總涉收回扣案 二審改判刑4年

圖表看時事／柯文哲總統路受阻 為何判17年？圖解京華城11人罪名、刑度

懲戒法院前院長李伯道 涉性騷遭懲戒撤職

一審重判17年 柯文哲：我絕對不會投降

相關新聞

Z字形移動、釋放錨爪勾斷海纜 宏泰貨輪大陸籍船長判賠1822萬元

中華電信台澎3號海底電纜於將軍漁港西北方6浬處去年2月底發生斷裂，檢方追出多哥籍宏泰貨輪王姓船長涉駕船在海纜線上方做Z字形移動，且釋放錨爪勾斷海纜線，影響台灣本島與澎湖間通信，一、二審均認他毀壞纜線罪判3年確定，中華電信也提民事求償，台南地院判賠1822萬餘元。

「人肉提款機」惹殺機！中年保全KTV勒斃傳播妹 國民法官判15年

桃園范姓中年保全因渴求戀愛感，常與杜姓傳播妹約唱，不滿對方3個月內索討9萬元且見面次數頻繁，2024年聖誕夜前夕在KTV包廂內憤而勒斃杜女，桃園地院國民法官庭昨審結，依殺人罪判處范男有期徒刑15年，目前范男仍羈押中，本案可上訴。

士林分署4月7日聯合拍賣會 南港30筆土地逾6億元首拍

法務部行政執行署士林分署將在4月7日下午3時，在士林分署一樓拍賣室舉辦「123聯合拍賣會」，本次最受矚目的焦點，莫過於滯欠所得稅大戶黃任中案的擔保人名下、總價值破6億元的南港區土地首度釋出，此外，淡水與北投更有兩處「捷運宅」進入第4次拍賣，底價遠低於市價，屆時將吸引不少投資客與自住族目光。

台東偏鄉遭跨區「鎖定取締」？民怨炸鍋 警方強調依法取締

台東知本地區近期傳出交通執法爭議，多名民眾質疑警方取締方式不當，甚至有「跨轄執法」、「深夜追車」等情形，引發地方議論。議員質疑執法是否過當，恐影響警民關係。警方表示，員警執法均依職權辦理。

桃園男預告雙北捷運站恐攻遭求重刑 「下一個張文」案逆轉

多年前po斬首文遭法辦的林姓男子，去年12月於北捷無差別殺人事件後，又四處po文，推測雙北捷運線39站將成下波恐怖攻擊地點，揚言「下一個張文，會出現」，桃園地檢署依恐嚇公眾罪起訴求重刑，桃園地院變更法條依妨害秩序罪審理，認不符恐嚇構成要件判無罪。

清明節連假後標好康 新北分署聯合拍賣會法拍查扣車輛、股票、房地

清明節連假過後，法務部行政執行署新北分署將於4月7日舉行123聯合拍賣會，拍賣標的物包括自用小貨車、3檔實體股票及店舖、住宅和29筆土地，新北分署歡迎有自用需求或投資興趣民眾踴躍參與競標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。