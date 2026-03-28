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桃園男預告雙北捷運站恐攻遭求重刑 「下一個張文」案逆轉

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

多年前po斬首文遭法辦的林姓男子，去年12月於北捷無差別殺人事件後，又四處po文，推測雙北捷運線39站將成下波恐怖攻擊地點，揚言「下一個張文，會出現」，桃園地檢署依恐嚇公眾罪起訴求重刑，桃園地院變更法條依妨害秩序罪審理，認不符恐嚇構成要件判無罪。

2025年12月19日台北捷運站發生無差別殺人事件後，社會氣氛緊張，32歲林姓男子隨即在社群平台接連發文，除寫下「下一個張文，會出現」，並且預告雙北捷運及台鐵共39處車站可能成為下一波攻擊地點，甚至提及多波攻擊，引發民眾恐慌。

新北警方接獲情資後，鎖定林男身分並將他拘提到案，桃園地檢署訊後依恐嚇危害公眾罪向法院聲請羈押未果，翌日迅速偵結起訴；檢方認為，林男在重大社會案件發生後仍發布相關言論，足以加深社會恐懼，且過去曾有類似發言紀錄，主觀惡性不低，建請從重量刑。

桃園地院審理時，認為林男雖發布相關貼文，但內容並未具體表示將由其本人或與他人共同實施危害行為，也未明確對公眾傳達「將加惡害」之意；其文字較屬對未來可能事件的預測或評論，與刑法第151條所要求的「行為人以自身或共犯將加害之通知」要件不符，且未達具體危險程度，改依妨害秩序罪論處。

法官審酌，刑法恐嚇公眾罪重在具體危害通知與可置信性，本案貼文雖造成社會不安，但欠缺明確犯罪實行意思與具體威脅內容，難以僅憑言論就認定成立犯罪，最終判決林男無罪。

龜山林男在臉書PO「下一個張文，會出現」遭桃檢依恐嚇公眾罪起訴求重刑，桃園地院改依妨害秩序審理，最後認不符恐嚇構成要件判無罪。圖／翻攝自臉書
龜山林男在臉書PO「下一個張文，會出現」遭桃檢依恐嚇公眾罪起訴求重刑，桃園地院改依妨害秩序審理，最後認不符恐嚇構成要件判無罪。圖／翻攝自臉書

北捷 張文 恐嚇

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