客運倒車輾壓南華大學生重傷 嘉院判6月徒刑

南華大學外包客運郭姓司機被控去年5月在校園公車站前倒車時，撞倒1名學生並輾壓成重傷，經台灣嘉義地方法院審理，認為雙方都有過失，判司機6個月徒刑；可上訴。

根據判決書，郭姓司機駕駛客運到南華大學內公車站前三角岔路倒車時，當時1名學生從車後方過馬路，當場遭撞擊倒地。

嘉院表示，郭姓司機發現撞到人後，本想將檔位由倒車檔向下拉到空檔後再拉手煞車停車，但心急緊張、操作檔位失當，且準備拉手煞車而鬆開腳煞車，車輛滑行再次輾過學生。

嘉院說，學生受有右側氣胸、右大腿擠壓傷伴隨筋膜間隔症候群等多處損傷，雖經治療，右大腿到小腿仍無知覺及無功能，屬重傷害。

嘉院表示，郭姓司機倒車違反常規注意義務要求，且事故發生後，又心急緊張操作檔位、煞車失當，造成學生受重傷。

不過，嘉院說，案發時學生未行走距離100公尺內行人穿越道，且緩步慢行橫越馬路，未注意左右來車、未小心迅速穿越等，也有過失。

嘉院審酌郭姓司機坦承犯行，且先給付新台幣20萬元賠償金，但雙方就賠償條件未能達成一致，未達成和解，依過失傷害致人重傷罪，判處有期徒刑6個月，如易科罰金，以1000元折算1天。