清明節連假後標好康 新北分署聯合拍賣會法拍查扣車輛、股票、房地

清明節連假過後，法務部行政執行署新北分署將於4月7日舉行123聯合拍賣會，拍賣標的物包括自用小貨車、3檔實體股票及店舖、住宅和29筆土地，新北分署歡迎有自用需求或投資興趣民眾踴躍參與競標。

新北分署指出，4月7日上午10時在分署12樓拍賣室以「喊價」方式拍賣動產，首先拍賣1輛2017年 7 月出廠藍色SUZUKI自用小貨車，車齡約9年，排氣量1590西西，儀表板顯示行駛里程數22 萬1444 公里，查封時可發動行駛，截至查封時查無相關欠稅、欠費及違規罰鍰，為平價運輸工具，因第1次拍賣，未定底價。

隨後拍賣板信商業銀行、太平洋電線電纜股份有限公司及第一電阻電容器股份有限公司等3檔實體股票；同日下午3時在同一拍賣室拍賣不動產，拍賣標的物包括坐落新北市土城區1樓店鋪、新莊區住宅及板橋、中和、五股、樹林、鶯歌等區土地共有29筆。

新北分署表示，拍賣的新莊區住宅位於中華路2段155號4樓，全棟共13層，主建物約33.55坪、陽台約3.78坪、公設約3.48 坪，共約40.81坪，格局為4房，屋齡約30年，附近有多路公車站牌，且臨近小北百貨、幸福路商圈、新莊副都心及宏匯廣場，交通便利，生活機能完善，此標的物為第1次拍賣，底價1828萬元，平均每坪約44.8 萬元，已低於市場行情，因出租中，租期至2027年9月4日，拍定後不點交。

分署指出，有意參與不動產現場投標者，自當日下午2時30分起開始投標，至3 時整截止投標；通訊投標者，其通訊投標書最遲應於拍賣日前1日送達新北分署專用郵政信箱，拍賣當日下午2時許，新北分署政風人員將會同執行人員至郵局領取通訊投標書，於上開投標時間投入標匭，下午 3 時進行開標程序。

此次拍賣資訊如與拍賣公告所載不符，以拍賣公告為準。民眾可上新北分署官網首頁點閱「動產拍賣」、「不動產拍賣」及「不動產通訊投標」專區，瀏覽相關拍賣公告及教學資訊。另新北分署除全程臉書直播外並提供QR Code 供民眾連結獲取即時拍賣資訊。

清明節連假過後，法務部行政執行署新北分署於4月7日舉行聯合拍賣會，拍賣自用小貨車、3檔實體股票及店舖、住宅和29筆土地。圖／新北分署提供

清明節連假過後，法務部行政執行署新北分署於4月7日舉行聯合拍賣會，拍賣自用小貨車、3檔實體股票及店舖、住宅和29筆土地。圖／新北分署提供