排水槽、鐵皮遮板及採光罩突出… 地主控鄰戶「占用」土地勝訴

徐姓男子控訴前年9月間因鄰戶設置頂樓排水槽、1樓鐵皮遮板及採光罩，無權占用其土地上空，請求拆除地上物外求償不當得利，鄰戶則稱該地為既成道路，相關設施對徐沒有影響，並無損失可言，法官認鄰戶無權占用，應拆除該施設外，依其土地申報地價年息1％計算不當利益。

徐男說，鄰戶排水槽、鐵皮遮板及採光罩無權占用其土地上空，侵害其土地所有權的圓滿狀態，依民法相關規定請求拆除，並將土地返還給他。另依法請求鄰戶給付前5年內相當於租金的不當得利，共計120萬元及其利息，及返還土地日前給付每月2萬元租金。

鄰戶指出，該土地雖為徐所有，但已成為既成道路，他的建物雖有設施突出於土地上空，對徐不生影響，並無損失可言。他也說，相關設施於前年9月間所裝設，徐請求起訴前5年的不當得利，與事實不符。

台南地院指出，該土地既為徐所有，雖已成既成道路，使用上受有法定地役權限制，除此之外，其他人如無合法權源，不得以通行以外方式，占有使用該土地。徐請求妨害除去即拆除相關設施及返還土地，依法所據。

台南地院表示，經台南地政事務所測繪，被告無權占用該土地，且因各設置物互有重疊，扣除重疊部分，占有面積為3.42平方公尺。又依台南市府工務局函文可知該設置物最早設置日期為前年9月間，自該日起無權占有土地。

台南地院審酌，土地所在位置、工商繁榮程度、被告占用土地面積、用途等情，認按該土地申報地價年息1％計算，徐得請求前年9月至起訴日前日即去年3月間的不當得利為95元。另被告迄今仍占用土地，自訴狀送達隔日起至返還土地日止，按月給付相當於租金利益為16元。