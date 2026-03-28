影／慣竊變裝專挑堤外機車置物箱行竊 警遠端監控逮現行

台中朱姓女子開車超速撞死趙姓騎士，法院一審依過失死罪判她6月、得易科罰金，檢方上訴主張量刑過輕，被害家屬也痛批，朱犯後還去看球賽毫無同理心，自己開BMW卻拿中低收身分規避責任，雙手一攤只想拿18萬元和解，質疑「一條人命只值18萬元嗎？」二審撤銷改判她8月，仍可上訴。

2026-03-28 08:12