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影／慣竊變裝專挑堤外機車置物箱行竊 警遠端監控逮現行

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

慣竊林姓男子變裝專挑新北市堤外機車置物箱行竊，板橋警方利用監視器遠端監控，日前發現林男再度犯案，迅速趕抵依現行犯逮捕，查扣贓證物及現金2000元。警詢後依竊盜現行罪嫌移送新北地檢署偵辦。

板橋警方本月初接獲數起堤外機車置物箱內財物遭竊案件，組成專案小組積極展開調查，發現竊嫌為逃避警方追查，犯案前、後會頻繁更換衣物，警方分析竊盜案件手段、時間、區域，利用堤外監視器採取遠端監控，本月19日下午6時許，在板橋區堤外浮洲環保公園內機車停車場內發現犯嫌正下手行竊，迅速趕抵現場壓制，依現行犯逮捕竊嫌林姓男子（50歲）到案。

據了解，林男專門針對停放在堤外地區的機車置物箱下手，作案手法迅速而老練，故意偽裝成運動民眾意圖躲避警方查緝。作案前及犯案後，會不斷更換身上衣物來企圖混淆警方視線，警方結合科技偵查與大量資料分析，隨即辨識嫌犯的身分及鎖定活動範圍，終於成功逮捕嫌犯林男並查扣刮刮樂彩券及贓款等贓證物，依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

慣竊林姓男子變裝專挑新北市堤外機車置物箱行竊，板橋警方利用監視器遠端監控日前發現林男再度犯案，迅速趕抵依現行犯逮捕，查扣贓證物及現金2000元。記者王長鼎／翻攝
慣竊林姓男子變裝專挑新北市堤外機車置物箱行竊，板橋警方利用監視器遠端監控日前發現林男再度犯案，迅速趕抵依現行犯逮捕，查扣贓證物及現金2000元。記者王長鼎／翻攝

慣竊林姓男子變裝專挑新北市堤外機車置物箱行竊，板橋警方利用監視器遠端監控日前發現林男再度犯案，迅速趕抵依現行犯逮捕，查扣贓證物及現金2000元。記者王長鼎／翻攝
慣竊林姓男子變裝專挑新北市堤外機車置物箱行竊，板橋警方利用監視器遠端監控日前發現林男再度犯案，迅速趕抵依現行犯逮捕，查扣贓證物及現金2000元。記者王長鼎／翻攝

慣竊林姓男子變裝專挑新北市堤外機車置物箱行竊，板橋警方利用監視器遠端監控日前發現林男再度犯案，迅速趕抵依現行犯逮捕，查扣贓證物及現金2000元。記者王長鼎／翻攝
慣竊林姓男子變裝專挑新北市堤外機車置物箱行竊，板橋警方利用監視器遠端監控日前發現林男再度犯案，迅速趕抵依現行犯逮捕，查扣贓證物及現金2000元。記者王長鼎／翻攝

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慣竊林姓男子變裝專挑新北市堤外機車置物箱行竊，板橋警方利用監視器遠端監控日前發現林男再度犯案，迅速趕抵依現行犯逮捕，查扣贓證物及現金2000元。記者王長鼎／翻攝

科技偵查 偷竊 機車 板橋

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