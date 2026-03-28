高雄婦恍神撞輕軌列車肇逃 吃罰單還涉刑法吃官司

高雄市輕軌列車昨天在前鎮區高雄軟體科技園區前，遭騎機車婦人擦撞，婦人經旁人幫忙牽起倒下的機車後，逕自騎車離開車禍現場，警方通知婦人到案，婦人因此吃上過失妨害舟車行駛安全罪，並因闖紅燈及肇事逃逸還得受罰。

警方表示，昨天下午葉姓婦人（52歲）騎機車沿前鎮區復興四闖紅燈，在復興四路與成功二路口停於輕軌軌道，與簡姓司機員（29歲）駕駛的輕軌列車發生擦撞，幸列車駕駛及乘客均未受傷。

葉婦人車倒地，經旁人協助扶正機車後，她便發動機車離去，令簡姓司機員看傻眼，報警處理。

警方查出葉婦肇事逃逸，昨天通知她到案，她稱，因為只是小碰撞，她一時恍惚才離開。但警方認為，她與輕軌列車出車禍，已涉嫌過失妨害舟車行駛安全罪，最高可處2年以下有期徒刑或20萬元以下罰金，依法將她移送法辦。

葉婦另因闖紅燈及肇事逃逸，違反道路交通管理處罰條例，合計最高可處新臺幣1萬3800元罰鍰，並吊扣駕照3個月，警方也在交通大隊釐清車禍肇因後，對她開罰。