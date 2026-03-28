校長淪臨時工！34年資歷狼師性侵女童 判15年戴電子腳環監控

南投縣前大鞍國小校長劉育成任教34年，卻長期猥褻、性侵國小女童，監察院2024年以監督失靈糾正南投縣政府。南投地院依加重強制性交等罪判劉15年8月；因劉已交保需戴電子腳環監控，劉稱自己做臨時工，希望解除科技監控，台中高分院仍認有必要，裁定延長境管、科控8月，可抗告。

2023年有遭劉猥褻的女學生出面開記者會，指控小學時遭劉猥褻、性騷，後陸續有被害人出面，檢方偵辦後將劉聲押獲准、起訴。

南投地院一審指出，劉1994年至2023年間，任職南投縣國小教師、主任、代理校長、校長長達30年，期間卻對4名女童強制性交、強制猥褻及性騷，釀4人身心受創留下難以抹滅陰影。

一審認定，劉犯後毫無悔意，以為只憑被害人單方面口頭證詞無法證明，合議庭依被害人心理諮商、受害後情緒崩潰得接受治療，認為劉犯罪事實明確，判處15年8月徒刑。

監察院也指出，劉育成涉性侵、性騷多名女學生，當年受害者勇敢出面舉發，監察委員調查揭發多名資深教育人員知悉卻未依法通報處理，導致一再錯失處理時機造成多人受害，南投縣政府校園性別事件監督機制嚴重失靈。

監察院也說，南投縣政府未依權責要求劉育成停職接受調查，衍生干擾調查、意圖掩蓋事實及透過民代施壓等情事，處置顯有違失，糾正南投縣政府。

劉育成於南投地院一審期間，2024年3月29日提出50萬元交保獲釋，同時限制出境、出海，台中高分院2025年6月30日再裁定他接受電子腳環科技監控8月。

因科控期間屆滿，中高分院再開庭時，劉表示希望可解除科控，因他做臨時工，腳還要充電比較不方便，充電困難，若要繼續科控，請幫他換腳環及下面充電線。

中高分院考量仍有監控必要，裁定劉3月28日起，延長限制出境、出海，接受電子腳環科技監控設備監控8月。