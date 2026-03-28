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開BMW拿中低收證明…撞死人只願賠18萬 家屬斥：雙手一攤只想擺爛

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中朱姓女子開車超速撞死趙姓騎士，法院一審依過失死罪判她6月、得易科罰金，檢方上訴主張量刑過輕，被害家屬也痛批，朱犯後還去看球賽毫無同理心，自己開BMW卻拿中低收身分規避責任，雙手一攤只想拿18萬元和解，質疑「一條人命只值18萬元嗎？」二審撤銷改判她8月，仍可上訴。

檢警調查，朱女（53歲）2024年10月21日傍晚6點多開車經清水區民族路2段、鎮政路口，超速撞到趙姓機車騎士釀其腦出血、多處骨折，搶救2天後仍死亡

檢方訊時，朱女否認過失，辯稱自己有減速煞車，時速僅30公里；檢方根據車禍鑑定、事故調查及行車紀錄器影像，發現她經過路口時速從64公里加速至70公里，顯已超速，不採信其辯詞依過失致死罪嫌起訴。

台中地院一審認為，朱罔顧交通安全致人於死，犯後沒和被害家屬和解，不宜緩刑，依過失致死罪判她6月，得易科罰金。

檢方不服上訴，主張朱釀趙男喪失寶貴生命，家屬精神、心裡嚴重創傷，朱將賠償責任倚靠強制責任險補償基金，自己不願給付任何賠償金，犯後態度不佳，一審量刑過輕。

台中高分院二審查，雙方調解時被害家屬要求賠償400萬元（含已領200萬元強制責任險），朱仍以賠償總額18萬元並分20期給付，調解後家屬降至不含強制責任險求償100萬元，最終仍破局。

被害家屬也說，朱女致電騷擾他們，聲稱是趙去撞她，事發後還可以去看棒球賽，哪裡有同理心、哪裡有難過，且朱自己開BMW卻用中低收身分規避責任，只想拿18萬元和解，痛批朱女雙手一攤擺爛「一條人命只值18萬元嗎？」她會不會愧疚、良心過得去嗎？

二審審酌朱女過失責任、所生危害及犯後態度，認為一審量刑6月過輕，檢察官上訴有理由，撤銷改判朱女8月。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

車禍 BMW 死亡 機車騎士 交通安全

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