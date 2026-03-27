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她頭顱都軟軟的！虐女友前男友4歲女兒 男判12年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

葉姓男子與林姓女友共同照顧林女前男友的4歲女兒，以頑皮不服管教等理由，多次抓抱撞擊硬物、持棍棒等物毆打成重傷，嚴重影響日後的發展與生活，彰化地方法院審結，依成年人共同故意對兒童犯重傷害罪，累犯，判葉男有期徒刑12年。可上訴。林女棄保潛逃

判決書指出，林女（彰化地院另行審結）與呂姓男子分手，呂男民國112年間入監服刑，託林女照顧4歲女兒，林女帶女童到葉男住處共同照顧。林女和葉男對女童多次施暴，包括持筷子夾手指、持「愛小手」抽打雙腿、持棍棒敲擊頭部、橫抱把頭撞衣櫃玻璃、抓雙腳頭下腳上撞地、路過孤兒院故意放下車嚇唬，女童抓車門把手摔倒致骨折。

女童因多次被施暴，顱骨骨折。嚴重創傷性腦傷、頭皮帽狀腱膜鈣化、兩側結膜水腫、右腿骨折及顏面、軀幹、四肢挫傷瘀血，112年7月間意識不清，葉、林二人原本要載女童就醫卻折返，兩小時後才載到醫院轉彰化基督教醫院急救，手術治療後仍有嚴重腦傷，終生恐無自理能力，並妨害將來成長的正常發育、發展。

呂男得知女兒遭施暴致重傷害，委託律師告訴，及彰化縣政府也獨立告訴。葉男與林女均否認凌虐女童並互推責任，辯稱女童頭部受創是洗澡摔倒。

法官調查林女與朋友LINE對話紀錄，友人說「那小孩子喔 ，不要不要再繼續打她」、「我怕她腦部不知道要不要開刀，因為頭腦都軟軟的」；葉男與林女LINE對話紀錄「等等來家裡毀滅證據…我在警局」。

彰化地院審酌，葉男因認女童有說謊、不服管教，心生不滿即與林女凌虐、重傷害女童，手段兇殘，致女童智力、表達能力、自我照顧能力均遠低於同齡兒童，嚴重影響後續發展及日常生活，葉男、林女均未能坦然面對犯行，迄未與女童父女二人達成和解，甚至未聞一句道歉話語，難認有何悔悟之心，兼衡葉男的教育智識、擔任禮儀師、經濟能力及生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。

彰化地方法院判處虐童的葉姓男子有期徒刑12年。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處虐童的葉姓男子有期徒刑12年。記者簡慧珍／攝影

生活 棄保潛逃 女兒

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