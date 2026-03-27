礦石稅官司花蓮縣府第3勝 業者須補稅1.38億元

花蓮縣府徵收礦石稅，遭幸福水泥旗下的福安礦業提起一連串行政訴訟，先前8件敗訴、2件勝訴，近日縣府再接獲最高行政法院判決書，2021年下期部分也勝訴，累計3勝，均在徐榛蔚任內。縣府今天表示，業者合計應補稅1億3811餘萬元。

花蓮縣府於前縣長傅崐萁任內，2009年起訂定自治條例，每年分上、下兩期開徵礦石稅，2016年提前廢止舊法，訂新法送議會審議通過，將稅率從每公噸10元一口氣調漲到70元，福安礦業不滿，以每期一案提出多件行政訴訟。

雙方纏訟多年，2016年起徵的8件，因提前廢止自治條例遭最高行政法院判決敗訴，縣府去年退還業者約2.38億元稅款；徐榛蔚上任後，2020年因舊法期滿重訂條例徵稅，業者持續一期一告，先前已有兩件由縣府勝訴，縣府本月初再接獲判決書又贏了，還有5件審理中。

縣府表示，2020年下期至2021年下期共3件由縣府勝訴，顯示司法肯認縣府依法行政；3件合計應納稅額1億3811萬餘元，前兩件業者已補稅完成，另一件須補繳691萬餘元，已開立補稅單限期繳納。

礦石稅是縣府重要稅收，現行條例依開採量分級徵稅，每公噸50到70元不等，一年稅收約7億元。縣府表示，近日收到的判決書揭示判決理由，礦石稅設計係為衡平採礦行為對環境永續的影響，不僅未損及公益，反有助於充裕地方財源並投入環境維護，縣府仍會依循法定程序，維護課稅公平。