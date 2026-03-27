快訊

台中西區驚傳砍人！20多歲年輕女疑脖子中刀 失去呼吸心跳

股民們意外嗎？ 中鋼股東會紀念品竟是它

才洗刷染毒臭名！44歲男星驚傳身亡 經紀公司急回應

聽新聞
0:00 / 0:00

礦石稅官司花蓮縣府第3勝 業者須補稅1.38億元

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣府徵收礦石稅，遭幸福水泥旗下的福安礦業提起一連串行政訴訟，先前8件敗訴、2件勝訴，近日縣府再接獲最高行政法院判決書，2021年下期部分也勝訴，累計3勝，均在徐榛蔚任內。縣府今天表示，業者合計應補稅1億3811餘萬元。

花蓮縣府於前縣長傅崐萁任內，2009年起訂定自治條例，每年分上、下兩期開徵礦石稅，2016年提前廢止舊法，訂新法送議會審議通過，將稅率從每公噸10元一口氣調漲到70元，福安礦業不滿，以每期一案提出多件行政訴訟。

雙方纏訟多年，2016年起徵的8件，因提前廢止自治條例遭最高行政法院判決敗訴，縣府去年退還業者約2.38億元稅款；徐榛蔚上任後，2020年因舊法期滿重訂條例徵稅，業者持續一期一告，先前已有兩件由縣府勝訴，縣府本月初再接獲判決書又贏了，還有5件審理中。

縣府表示，2020年下期至2021年下期共3件由縣府勝訴，顯示司法肯認縣府依法行政；3件合計應納稅額1億3811萬餘元，前兩件業者已補稅完成，另一件須補繳691萬餘元，已開立補稅單限期繳納。

礦石稅是縣府重要稅收，現行條例依開採量分級徵稅，每公噸50到70元不等，一年稅收約7億元。縣府表示，近日收到的判決書揭示判決理由，礦石稅設計係為衡平採礦行為對環境永續的影響，不僅未損及公益，反有助於充裕地方財源並投入環境維護，縣府仍會依循法定程序，維護課稅公平。

花蓮縣政府月初接獲最高行政法院判決，2021年下期礦石稅官司也勝訴，與福安礦業的官司已有8件敗訴、3件勝訴。本報資料照片
花蓮縣政府月初接獲最高行政法院判決，2021年下期礦石稅官司也勝訴，與福安礦業的官司已有8件敗訴、3件勝訴。本報資料照片

傅崐萁 行政法院 徐榛蔚 花蓮

延伸閱讀

東河農會遭罷免6理事陳情 怒批台東縣府「行政不作為」

考照免費 中彰投加碼機車駕訓補助

應曉薇收5250萬繳房貸、信用卡費...施壓基層公務員 法院重判理由曝光

影／美光銅科廠揭牌…鍾東錦：土資場難覓 但保證美光工程土方有去處

相關新聞

非洲豬瘟害全台21億損失 負責人當庭承認「我們疏忽」反控獸醫佐草率

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，釀全國豬隻禁運禁宰損失21億元，檢方指控負責人陳姓父子規避廚餘蒸煮稽查、短報死豬量交非法業者清運，更販賣病死豬；法院今開庭問到為何三聯單數字不一，陳男直言「是他們疏忽」，但反控動保處賴姓獸醫佐記載死豬數量草率、有瑕疵。

當年避免少年淪人球 限制少事案移送…憲法法庭今判部分違憲

花蓮地方法院少年法庭法官邱佳玄審理一起毀損案時，認為少年事件處理法第15條後段「受移送之法院，不得再行移送。」規定，有牴觸憲法訴訟權、少年之特別保護義務之疑義，聲請法規範憲法審查。憲法法庭受理，今認為一概禁止受移送法院為少年之利益再行移送，於此範圍內，牴觸憲法第22條及第156條為保障少年人格權，課予國家特別保護少年身心健康及人格健全成長義務意旨，即日失效。

台積電洩密案！跳槽工程師「偷拍2奈米機密」違反國安法 今裁延押2月

台積電離職工程師陳力銘、在職工程師吳秉駿、戈一平涉洩漏關鍵技術，遭檢方依違反國安法等罪起訴，智慧財產及商業法院昨天辯論終結，訂4月27日宣判，另查出陳力銘前年涉嫌指使前台積電工程師陳韋傑，以手機偷拍機密資料，今裁定陳力銘、陳韋傑2人自4月1日及8日起延押2月。

礦石稅官司花蓮縣府第3勝 業者須補稅1.38億元

花蓮縣府徵收礦石稅，遭幸福水泥旗下的福安礦業提起一連串行政訴訟，先前8件敗訴、2件勝訴，近日縣府再接獲最高行政法院判決書，2021年下期部分也勝訴，累計3勝，均在徐榛蔚任內。縣府今天表示，業者合計應補稅1億3811餘萬元。

10大違規食藥廣告商…挨罰3655萬不繳 負責人遭拘提法院裁管收3月

衛福部食藥署公布113年度10大違規食藥廣告，榜首「A.H.A關捷挺固立」委刊廠商樂微生醫國際有限公司，前後經彰化縣、台中市政府裁處3655萬元罰鍰不繳納，行政執行署台中分署昨拘提負責人詹姓男子，以詹拒提清償計畫、顯有隱匿收入規避執行，向法院聲請管收3月獲准。

26歲男酒駕撞死斑馬線上婦人判8年10月 法官：社會復歸可能性高

26歲羅姓男子前年9月20日凌晨酒後開車闖紅燈，撞飛穿越斑馬線陳姓婦人傷重，經手術2天後仍不治，檢方求刑10年，國民法官考量他年紀尚輕，經審理程序後自省轉換態度，不再將本案歸咎於他人，在救助陳婦及對待家人長輩時流露良知，將來社會復歸可能性高而判刑8年10月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。